Криштиану Роналду прослезился после поражения от Марокко и покинул поле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул поле в эмоциях сразу после финального свистка в матче против Марокко. Команда форварда потерпела поражение в четвертьфинале ЧМ со счетом 0:1.

Whether you like Ronaldo or not, this hurts to see… pic.twitter.com/Lk8tMJKGM6 — george (@StokeyyG2) December 10, 2022

Чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере Роналду – и лишь однажды ему удалось выйти в полуфинал турнира. Это произошло в 2006 году. Тогда сборная Португалии заняла четвертое место на турнире.

Cristiano Ronaldo was in tears as he walked down the tunnel after Portugal's loss. pic.twitter.com/FS6C7WMxbd — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Примечательно, что у Криштиану нету ни одного гола в восьми сыгранных матчах плей-офф чемпионатов мира. Всего же Роналду сыграл 22 матча на ЧМ, забив восемь голов и отдав два ассиста.