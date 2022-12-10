Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду прослезился после поражения от Марокко и покинул поле
С ним Португалия лишь однажды вышла в полуфинал ЧМ
Фото: ESPN
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул поле в эмоциях сразу после финального свистка в матче против Марокко. Команда форварда потерпела поражение в четвертьфинале ЧМ со счетом 0:1.
Whether you like Ronaldo or not, this hurts to see… pic.twitter.com/Lk8tMJKGM6— george (@StokeyyG2) December 10, 2022
Чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере Роналду – и лишь однажды ему удалось выйти в полуфинал турнира. Это произошло в 2006 году. Тогда сборная Португалии заняла четвертое место на турнире.
Cristiano Ronaldo was in tears as he walked down the tunnel after Portugal's loss. pic.twitter.com/FS6C7WMxbd— ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022
Примечательно, что у Криштиану нету ни одного гола в восьми сыгранных матчах плей-офф чемпионатов мира. Всего же Роналду сыграл 22 матча на ЧМ, забив восемь голов и отдав два ассиста.
Популярное сейчас
- Марокко - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Думфрис оказывал давление на Лаутаро перед пенальти, за что был удален. Аргентинцы ответили насмешками
- Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок
- Аргентина прорывается в полуфинал, Марокко останавливает Роналду и компанию. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Новости по теме
- 13:25 Зарубежные “Это правда, что плохих футболистов больше нет. Но и исключительных тоже”. Альтернативный взгляд на ЧМ-2022 от одного из учителей Гвардиолы
- 11:03 Зарубежные Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- 15:39 Зарубежные МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022