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Криштиану Роналду прослезился после поражения от Марокко и покинул поле

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

С ним Португалия лишь однажды вышла в полуфинал ЧМ

Криштиану Роналду прослезился после поражения от Марокко и покинул поле

Фото: ESPN

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул поле в эмоциях сразу после финального свистка в матче против Марокко. Команда форварда потерпела поражение в четвертьфинале ЧМ со счетом 0:1.

Чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере Роналду – и лишь однажды ему удалось выйти в полуфинал турнира. Это произошло в 2006 году. Тогда сборная Португалии заняла четвертое место на турнире.

Примечательно, что у Криштиану нету ни одного гола в восьми сыгранных матчах плей-офф чемпионатов мира. Всего же Роналду сыграл 22 матча на ЧМ, забив восемь голов и отдав два ассиста.

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В статье: Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
10.12.2022 в 19:55
Треба було в захист переходити,напад уже не його
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sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 19:36
Сам винен,треба в футбол грати,а не склокі в МЮ і сбірній вчиняти....
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