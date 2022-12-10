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Защита доминирует и создает очередную сенсацию. Марокко - Португалия 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко - Португалия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 10.12.2022 ⋇ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был матч яркого фаворита против четко выраженного аутсайдера. Лучшая атака турнира (у Португалии, на уровне с Англией – по 12 голов) против лучшей обороны (у Марокко, один пропущенный). И сильнее на этот раз оказалась защита.
Марокканцы забили в конце первого тайма, а затем смело сдерживали атаки соперника. Несколько выдающихся сейвов совершил голкипер Буну. Как итог – первый в истории выход африканской сборной в полуфинал чемпионата мира.
Как это было, смотрите в видеообзоре матча Марокко – Португалия.
Чемпионат Мира. Четвертьфинал
Аль-Тумама. "Аль-Тумама Стадиум"
Марокко - Португалия 1:0
Гол: Эн-Несири 42
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