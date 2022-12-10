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Мбаппе против Уокера. Стартовые составы на матч Англия – Франция
Кейн и Жиру также в основе
Фото: Getty Images
Сборные Англии и Франции огласили стартовые составы на предстоящий матч четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Команда-победитель пары сыграет в полуфинале ЧМ против сборной Марокко.
Стартовый состав сборной Англии:
Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу – Райс, Хендерсон, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден
Стартовый состав сборной Франции:
Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Тчуамени, Рабьо, Гризманн – Дембеле, Жиру, Мбаппе
Напомним, что матч начнется в 21.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию >>>
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