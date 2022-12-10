Мбаппе против Уокера. Стартовые составы на матч Англия – Франция

Сборные Англии и Франции огласили стартовые составы на предстоящий матч четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Команда-победитель пары сыграет в полуфинале ЧМ против сборной Марокко.

Стартовый состав сборной Англии:

Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу – Райс, Хендерсон, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден

Стартовый состав сборной Франции:

Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Тчуамени, Рабьо, Гризманн – Дембеле, Жиру, Мбаппе

Напомним, что матч начнется в 21.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию >>>