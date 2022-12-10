Коуч Марокко после прохода в полуфинал ЧМ: Я не понимаю, как кто-то может нас критиковать

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри прокомментировал победу над национальной командой Португалии в четвертьфинале Чемпионата мира.

"Мы столкнулись с отличной командой - Португалией. Мы нацеливаемся на максимум на этом мундиале. Наш капитан получил травму, но все игроки продолжают борьбу. Я сказал футболистам перед матчем, что мы должны написать историю Африки , и мы это сделано. Мы прогрессируем, мы движемся вперед, благодаря нашим качествам.

Мы задавались вопросом, когда мы сможем пройти этот этап, и могли это сделать. Но это еще не конец. Португальцы создали нам гораздо больше проблем, чем Испания. Португалия - очень техничкая команда.

Я даже не понимаю, как кто-то может нас критиковать, мы играем своими средствами, мы сражаемся своим оружием", - рассказал коуч африканской сборной.