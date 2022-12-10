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Коуч Марокко после прохода в полуфинал ЧМ: Я не понимаю, как кто-то может нас критиковать
Реграри считает, что это еще не максимум его команды
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри прокомментировал
"Мы столкнулись с отличной командой - Португалией. Мы нацеливаемся на максимум на этом мундиале. Наш капитан получил травму, но все игроки продолжают борьбу. Я сказал футболистам перед матчем, что мы должны написать историю Африки , и мы это сделано. Мы прогрессируем, мы движемся вперед, благодаря нашим качествам.
Мы задавались вопросом, когда мы сможем пройти этот этап, и могли это сделать. Но это еще не конец. Португальцы создали нам гораздо больше проблем, чем Испания. Португалия - очень техничкая команда.
Я даже не понимаю, как кто-то может нас критиковать, мы играем своими средствами, мы сражаемся своим оружием", - рассказал коуч африканской сборной.
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