Пепе: Недопустимо, чтобы аргентинский судья судил нашу игру. Уверен, что Аргентина станет чемпионом

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение от Марокко в четвертьфинале ЧМ в Катаре со счетом 0:1. В интервью изданию Record он заявил:

"Мы пропустили гол, которого не ожидали, но я должен сказать, что это сильнее меня, и я должен это сказать. Недопустимо, чтобы аргентинский судья судил нашу игру. После того, что произошло вчера, когда говорил Месси, вся Аргентина говорила, а судья приехал сюда, чтобы работать на матче.

Я не говорю, что он пришел сюда подготовленным... но во что мы играли во втором тайме? Голкипер упал на землю. Было всего восемь минут добавленного времени. Мы серьезно поработали, а арбитр дает восемь минут?

Во втором тайме мы играли ни с кем. Единственной командой, которая играла в футбол, были мы. Нам грустно. У нас было качество, чтобы выиграть чемпионат мира, но нам не удалось.

Очень большая трата времени, судья дважды говорил с вратарем, чтобы как можно быстрее ввести мяч в игру. Мы всегда стараемся играть в свою игру, мы были верны тому, кто мы есть, мы много работали. Я горжусь этим.

Мы боролись до последней минуты, но победить не удалось. Очень грустно, чувство грусти. 90 минут, которые Марокко всегда хотел остановить нашей игрой с небольшими фолами. Судья не сделал предупреждения, не обратил внимания, и игра была такова.

Мы пытались играть, клали мяч на землю, мячи, которые они возвращали, били ногами вперед и пытались отыграть второй мяч. Тогда они были счастливы забить гол.

Но я горжусь своими товарищами по команде. Мы много сделали для того, чтобы победить сегодня. Думаю, на Бруно Фернандеша должны были назначить пенальти.

Я ухожу с грустью, потому что у нас была возможность выиграть этот чемпионат мира. Чувство и высокомерие судьи на поле, я могу поспорить на все, что у меня есть, что Аргентина станет чемпионом.

Из-за то, что он сделал сегодня. Аргентинский арбитр, из 9 судей, которые сегодня были на поле, пятеро были аргентинцами… Что тут еще сказать? Посмотрим в конце, кто победит".