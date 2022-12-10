  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Пепе: Недопустимо, чтобы аргентинский судья судил нашу игру. Уверен, что Аргентина станет чемпионом
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пепе: Недопустимо, чтобы аргентинский судья судил нашу игру. Уверен, что Аргентина станет чемпионом

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Защитник сборной Португалии недоволен судейством

Пепе: Недопустимо, чтобы аргентинский судья судил нашу игру. Уверен, что Аргентина станет чемпионом

Фото: Sportstar - The Hindu

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение от Марокко в четвертьфинале ЧМ в Катаре со счетом 0:1. В интервью изданию Record он заявил:

"Мы пропустили гол, которого не ожидали, но я должен сказать, что это сильнее меня, и я должен это сказать. Недопустимо, чтобы аргентинский судья судил нашу игру. После того, что произошло вчера, когда говорил Месси, вся Аргентина говорила, а судья приехал сюда, чтобы работать на матче.

Я не говорю, что он пришел сюда подготовленным... но во что мы играли во втором тайме? Голкипер упал на землю. Было всего восемь минут добавленного времени. Мы серьезно поработали, а арбитр дает восемь минут?

Во втором тайме мы играли ни с кем. Единственной командой, которая играла в футбол, были мы. Нам грустно. У нас было качество, чтобы выиграть чемпионат мира, но нам не удалось.

Очень большая трата времени, судья дважды говорил с вратарем, чтобы как можно быстрее ввести мяч в игру. Мы всегда стараемся играть в свою игру, мы были верны тому, кто мы есть, мы много работали. Я горжусь этим.

Мы боролись до последней минуты, но победить не удалось. Очень грустно, чувство грусти. 90 минут, которые Марокко всегда хотел остановить нашей игрой с небольшими фолами. Судья не сделал предупреждения, не обратил внимания, и игра была такова.

Мы пытались играть, клали мяч на землю, мячи, которые они возвращали, били ногами вперед и пытались отыграть второй мяч. Тогда они были счастливы забить гол.

Но я горжусь своими товарищами по команде. Мы много сделали для того, чтобы победить сегодня. Думаю, на Бруно Фернандеша должны были назначить пенальти.

Я ухожу с грустью, потому что у нас была возможность выиграть этот чемпионат мира. Чувство и высокомерие судьи на поле, я могу поспорить на все, что у меня есть, что Аргентина станет чемпионом.

Из-за то, что он сделал сегодня. Аргентинский арбитр, из 9 судей, которые сегодня были на поле, пятеро были аргентинцами… Что тут еще сказать? Посмотрим в конце, кто победит".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пепе Национальная сборная Португалии Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vabo34
10.12.2022 в 21:37
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 20:52
Комплексы у человека. Аргентина вас бы обыграла все равно.
Ответить
0
0
Матч Футболович
10.12.2022 в 21:01
наверное он просто тоже вчера смотрел игру аргентинцев и у него тоже как и у большинтсва чувство презрения и отвращения к полосатой быдло-сборной
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде