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Девушка Роналду: Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение

Чемпионат мира FIFA
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Джорджина недовольна решением Сантуша оставить Криштиану в запасе

Девушка Роналду: Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение

Новина українською

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес раскритиковала решение главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша оставить португальского форварда на скамейке запасных на игру 1/4 ЧМ против Марокко.

"Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения. Тот самый, который, выпуская тебя на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно.

Не стоит недооценивать лучшего игрока мира, это твое самое мощное оружие. Тем более нельзя вступаться за тех, кто этого не заслуживает. Жизнь дает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, мы учимся. Мы восхищаемся тобой", - написала Джорджина.

37-летний Криштану в итоге принял участие в поединке, выйдя на замену на 52-й минуте встречи.

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В статье: Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Джорджина Родригес
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Источник:
O Jogo

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vabo34
10.12.2022 в 21:37
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