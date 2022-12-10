Льорис - рекордсмен по количеству игр за сборную Франции

В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Франции побеждает национальную команду Англии - 1:0 (второй тайм).

"Ле Бле" на этот поединок в качестве капитана вывел Уго Льорис. Этот матч стал для 35-летнего голкипера 143-м в составе французской сборной. Таким образом, Льорис побил рекорд Лилиана Тюрама по количеству игр за Францию (142 матча у экс-защитника).

Также Уго обогнал Фабьена Бартеза и Тьерри Анри по количеству матчей на мундиалях - 18 против 17.