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Льорис - рекордсмен по количеству игр за сборную Франции

Чемпионат мира FIFA
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Будет очень тяжело побить

Льорис - рекордсмен по количеству игр за сборную Франции

Фото: The Telegraph

Новина українською

В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Франции побеждает национальную команду Англии - 1:0 (второй тайм).

"Ле Бле" на этот поединок в качестве капитана вывел Уго Льорис. Этот матч стал для 35-летнего голкипера 143-м в составе французской сборной. Таким образом, Льорис побил рекорд Лилиана Тюрама по количеству игр за Францию (142 матча у экс-защитника).

Также Уго обогнал Фабьена Бартеза и Тьерри Анри по количеству матчей на мундиалях - 18 против 17.

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В статье: Франция Уго Льорис Тьерри Анри Фабьен Бартез Лилиан Тюрам
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Источник:
Squawka

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