Англия – Франция 1:2. Досрочный финал под аккомпанемент безумного судейства

Интересно: мне одному хочется, чтобы этот матч переиграли с нормальным судьёй (). Сам я не болел ни за кого, но с огромным интересом ожидал матч. И очень жаль, что судья из каких то фавелов (или фавел? трущоб другим словом) его испортил. Кейну явно не стоило бить второй "пеналь" было лично чувство, даже уверенность - не забьет. Он и на первом как то странно себя вёл. Жаль Англию. Но и Францию было бы жаль (в случае вылета). Но из за судьи какое то странное ощущение недосказанности. По любому его уровень не соответствовал уровню матча.