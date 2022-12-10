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Англия – Франция 1:2. Досрочный финал под аккомпанемент безумного судейства
Промах Кейна с пенальти стоил родоначальникам футбола путёвки в 1/2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира. 1/4 финала
10 декабря. Эль-Хаур, стадион Эль-Байт
Англия – Франция 1:2
Гол: Кейн 54 (пен) – Чуамени 17, Жиру 78
На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше ворот)
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз (Грилиш, 90+8), Магуайр, Шоу – Хендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллингем – Фоден (Рэшфорд, 85), Кейн, Сака (Стерлинг, 79)
Франция: Льорис – Кюнде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Рабьо, Тчуамени – Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе – Жиру
Предупреждение: Гризманн 43, Дембеле 46, Эрнандес 82
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