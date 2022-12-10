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Англия – Франция 1:2. Досрочный финал под аккомпанемент безумного судейства

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Промах Кейна с пенальти стоил родоначальникам футбола путёвки в 1/2

Англия – Франция 1:2. Досрочный финал под аккомпанемент безумного судейства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира. 1/4 финала

10 декабря. Эль-Хаур, стадион Эль-Байт

Англия – Франция 1:2

Гол: Кейн 54 (пен) – Чуамени 17, Жиру 78

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше ворот)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз (Грилиш, 90+8), Магуайр, Шоу – Хендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллингем – Фоден (Рэшфорд, 85), Кейн, Сака (Стерлинг, 79)

Франция: Льорис – Кюнде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Рабьо, Тчуамени – Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе – Жиру

Предупреждение: Гризманн 43, Дембеле 46, Эрнандес 82

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В статье: Англия Франция
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Комментарии (45)
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balamyt (Boston)
10.12.2022 в 23:47
Все по делу..нельзя выезжать на одних пенальти и штрафных...Это не чемпионский. Футбол..Франция все голы. забила трудовые. Надеюсь на Финал..Аргентина- Франция..Это будит настоящий футбол..И. пусть победит сильнейший...Так же мне жаль Рональдо..и Португалию....Все таки. Марокко в полуфинале это что-то Не нормально..Я люблю сб. Португалии и её атак.футбол...но они забивают Швейцарии 6 голов но ничего не забили Марокко. Эту борьбу. с Автобусом. Выиграл. ..автобус|
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:49
Підтримую!
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Comment06 (Украина)
10.12.2022 в 23:44
Французы победили справедливо- выглядели сильнее, интереснее мастеровитей, хотя англичане, отдать им должное, создали массу проблем фавориту. Согласен с мнением, что Кейну не стоило второй раз подходить к точке, правда, и пенальти был спорным. Если бы рефери не назначил- никто бы его не осудил. Вчерашние игры были ярче, драматичнее. Хотелось бы финала Аргентина- Марокко, не дай Бог Хорватия-Франция, скорее всего Франция-Аргентина.
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Dimka26 (Чернигов)
10.12.2022 в 23:40
Жаль, конечно, Кейна. Игрок высокого уровня. Но карьера плачевная. Ни одного трофея достойного. Ему бы со сборной что-то выиграть, потому что 30 лет уже.
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 23:48
Дійсно гравець на мільйон, а виграш пару грошей
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:32
Интересно: мне одному хочется, чтобы этот матч переиграли с нормальным судьёй (). Сам я не болел ни за кого, но с огромным интересом ожидал матч. И очень жаль, что судья из каких то фавелов (или фавел? трущоб другим словом) его испортил. Кейну явно не стоило бить второй "пеналь" было лично чувство, даже уверенность - не забьет. Он и на первом как то странно себя вёл. Жаль Англию. Но и Францию было бы жаль (в случае вылета). Но из за судьи какое то странное ощущение недосказанности. По любому его уровень не соответствовал уровню матча.
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sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 23:34
да,судєйка навіть лаоса переплюнув....
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:36
Ну так. Більш логічним/справедливим був би додатковий час, а може й пенальті.Але Англія не Нідерланди, штрафні так несподівано і дотепно не вміють розігрувати, а Рашфорт не спас
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Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 23:37
Все как-то на судью, и он страненький не поспоришь, но а что. В первом тайме нарушение было точно, но за пределами штрафной, он и варовцы решили не заморачиваться. Во втором два пенальти железные. Остального такого судьбоносного вроде и не было
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:47
да он просто как то коряво выглядел.
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 23:24
Співрозмірні суперники, хоч французи перед матчем виглядали фаворитами... Утім під час матчу цього не проглядалося... Англійці вдвічі більше били по воротах та і в площину 8:5 на "користь" острів'ян. Але виграє той хто більше забиває, а Гаррі навіть з пенальті не зміг вдруге зрівняти рахунок! Виглядає, що любителі коньяка, сира та жаб'ячих лапок найближче до фіналу,.. Хоч марокканці вже двічі глумились над пророками. Другого фіналіста... не буду дітЛОХІВ дратувати... побачимо у вівторок...
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sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 23:29
спокійно пане,мароко вжє не витягне десятку до туза.....
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 23:44
"Сам не хочу!" Хоч ми вже бачили навіть переможців таких собі АВТОБУСІВ. Які не демонстрували, видовищного футболу, а яскраво відбивалися. А один забити майже кожній команді нагода з'являється.
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George_D (Харьков)
10.12.2022 в 23:18
Ни за кого не болел. По игре мне больше понравились англы. На удивление. Просто более симпатичная игра Французы много фолили. Тоже на удивление. Судейка странный - ХЗ, может он такой по жизни. Ну и кто Кейну доктор? Он же идеально забил первый. Действительно, два пеналя подряд - это слишком большие нервы, не надо было его ставить. Но он же капитан - сам себя имеет право поставить.
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walcom (Киев)
10.12.2022 в 23:20
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:23
Думаю причина промаху не втому, що двічі підряд бив.Перший раз в першому таймі менший груз відповідальності, ще є час відігратись, а другий - то вже інша історія. Надто велика ціна помилки, нерви не залізні...
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+1
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Dimka26 (Чернигов)
10.12.2022 в 23:17
Как бы многие не болели за Англию, хочется сказать, что они не наиграли на победу. Ни одного гола из игры, все шансы только из пенальти. Хотя самоотдача и моменты были хорошие. Ну а Франция самая сильная по составу в полуфинале и, скорее всего, защитит титул чемпиона. Командная игра на уровне, плеймейкера уровня Гризманна на этом чемпионате нет. Символично будет, если в финале попадется Хорватия. Флешбек такой.
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Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 23:28
А может Марокко сможет остановить, ну чудом. Им никто на чемпионате забить не может, один раз и то сами себе
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:35
хорошо сказал про кудесников
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Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 23:39
За кудесников мяча канадцев убрал, вспомнил там же автогол вроде был)
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sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 23:13
шкода англійців,вічно півкроку не вистачає.....
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:17
Ніби пороблено...
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frilanser (Львів)
10.12.2022 в 23:09
З двох європейських команд перемогла та, де більше чоколядових африканців
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:09
Очікувано цікавий, якісний і напружений матч. Справедливішим був би нічийний рахунок в основний час. Не вразили французи, чекав більшого, хоч і віддавав їм перевагу до гри
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:23
Тільки напередодні я писав - аби суддя не накосячив. І одразу знайшли таки якогось незрозумілого суддю. Я навіть не берусь казати, на чию користь він судив, але точно не на користь самого футболу та уболівальників.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:32
Мене теж здивував вибір ФІФА судді з Бразилії. Той же Лаос більш логічнішим би виглядав в цій грі
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:38
100 % (про Лаоса)
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Campeón
10.12.2022 в 23:24
не вразили? а шо ти хотів від команди, яка грає без правого флангу?
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 23:30
Від лівого флангу теж всі більшого чекали. Кілька ривків за матч, здебільшого Мбаппе активніший в атаці.І взагалі виконавці висогко рівня у французів і командна гра присутня...
0
0
vlotko (Броди)
10.12.2022 в 23:08
Дві команди заслуговували іти далі.
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+4
0
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 23:12
Да, такой себе скрытый финал, дальше вряд ли будет интереснее
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 23:08
Кейн в NFL пригодился бы с таким пробитием пенальти.))
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+1
-1
vlotko (Броди)
10.12.2022 в 23:10
Не слід було Кейну бити другий пенальті, все жадоба до слави.
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+3
0
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Djon (Україна)
10.12.2022 в 23:06
Дуже шкода, що жабоїди йдуть далі.
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+2
-3
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 23:05
Родоначальники пенальти - домой, Месси приготовиться. Если раньше Модрич его не отправит домой без кубка
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+5
-3
sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 23:07
крамольні речі глаголітє,пане......
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0
0
aleks68
10.12.2022 в 23:08
ничего крамольного.ничего месси не светит
+3
-1
Acsakal (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:47
Він ще тільки в півфіналі, а вже поводить себе так, ніби став пентакампіоном. А що буде, якщо він вийде в фінал? Мабуть кусатися почне.
0
0
sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 23:05
з якого фавелу судєйку відкопали?
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0
-2
Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 23:03
Франция посильней, это ясно, но как можно забив один гол уже в первом тайме сразу же отдать игру и на что надеяться, удерживать счет?Не по чемпионски это. Болел просто за тех кто за всю историю имеет только один титул на ЧМ, и то 56 лет назад, и ни одного на ЧЕ. Болельщики такой по-настоящему футбольной страны заслуживают большего.
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+1
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 23:06
Англия есть Англия. То Бекхэм, то Кейн.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 23:09
Чемпионат сильный, а сборная все никак.
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 23:14
Та чемпионаты уже давно и не показатель, сплошные легионеры, но футбол в Англии любят и играть умеют, и футболисты ж есть, а вот сборная да, никак.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2022 в 23:21
Просто нет духа победителей у них. Именно сильная АПЛ и расхолаживает англичан. Им не нужно никуда ехать, что-то доказывать. Они у себя дома спокойно строят карьеру. Вот поэтому и воли поменьше будет.
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 23:44
Согласен. Примерно то же я писал об американцах. Там правда, причина другая - высокий уровень жизни в США. Поэтому их футболисты не рвутся в Европу. Для того же африканца попасть в европейский клуб - это не просто футбольная карьера. Это возможность вытащить себя и семью в Европу. А американцу Европа - не конфетка.
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