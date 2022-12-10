Сборная Марокко пропустила один гол в пяти матчах на этом ЧМ – и это автогол

Национальная сборная Марокко сегодня обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0. Благодаря этой победе марокканцы вышли в полуфинал и стали первой африканской сборной, которой это удалось .

Примечательно, что за все пять матчей на турнире сборная Марокко пропустила всего один гол – и то он был забит марокканцем. В игре с Канадой защитник Найеф Агерд забил в свои ворота.

В других же матчах Марокко не пропустили ни гола, даже в серии пенальти. На пути до полуфинала команда не пропустила от Хорватии (0:0), Бельгии (2:0), Испании (0:0 и 3:0 по пенальти) и Португалии (1:0).