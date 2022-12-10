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Сборная Марокко пропустила один гол в пяти матчах на этом ЧМ – и это автогол

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Найер Агерд забил в свои ворота в игре с Канадой

Сборная Марокко пропустила один гол в пяти матчах на этом ЧМ – и это автогол

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Марокко сегодня обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0. Благодаря этой победе марокканцы вышли в полуфинал и стали первой африканской сборной, которой это удалось.

Примечательно, что за все пять матчей на турнире сборная Марокко пропустила всего один гол – и то он был забит марокканцем. В игре с Канадой защитник Найеф Агерд забил в свои ворота.

В других же матчах Марокко не пропустили ни гола, даже в серии пенальти. На пути до полуфинала команда не пропустила от Хорватии (0:0), Бельгии (2:0), Испании (0:0 и 3:0 по пенальти) и Португалии (1:0).

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В статье: Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
10.12.2022 в 22:42
Це звичайно рекорд
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