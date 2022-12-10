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Сборная Марокко пропустила один гол в пяти матчах на этом ЧМ – и это автогол
Найер Агерд забил в свои ворота в игре с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Марокко сегодня обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0. Благодаря этой победе марокканцы вышли в полуфинал и
Примечательно, что за все пять матчей на турнире сборная Марокко пропустила всего один гол – и то он был забит марокканцем. В игре с Канадой защитник Найеф Агерд забил в свои ворота.
В других же матчах Марокко не пропустили ни гола, даже в серии пенальти. На пути до полуфинала команда не пропустила от Хорватии (0:0), Бельгии (2:0), Испании (0:0 и 3:0 по пенальти) и Португалии (1:0).
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