Кейн повторил рекорд Руни по голам за сборную Англии

В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Англии играет против национальной команды Франции - 1:1 (второй тайм).

Французы, благодаря усилиям Орельена Тчуамени открыли счет. Но в начале второго тайма капитан "трех львов" Харри Кейн реализовал пенальти и уравнял шансы команд Саутгейта и Дешама на победу в этом поединке.

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Этот забитый мяч стал 53-м для форварда лондонского "Тоттенхэма" в футболке английской сборной. Таким образом, 29-летний Кейн повторил рекорд Руни по количеству голов за Англию (Уэйн забил 52 мяча). Но примечательно, что Харри достиг этого результата, проведя на 40 матчей меньше - 80 у Кейна против 120 у Руни.