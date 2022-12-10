Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн повторил рекорд Руни по голам за сборную Англии
Но Харри провел на 40 матчей меньше!
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Англии играет против национальной команды Франции - 1:1 (второй тайм).
Французы, благодаря усилиям Орельена Тчуамени открыли счет. Но в начале второго тайма капитан "трех львов" Харри Кейн реализовал пенальти и уравнял шансы команд Саутгейта и Дешама на победу в этом поединке.
Этот забитый мяч стал 53-м для форварда лондонского "Тоттенхэма" в футболке английской сборной. Таким образом, 29-летний Кейн повторил рекорд Руни по количеству голов за Англию (Уэйн забил 52 мяча). Но примечательно, что Харри достиг этого результата, проведя на 40 матчей меньше - 80 у Кейна против 120 у Руни.
Популярное сейчас
- Аргентина прорывается в полуфинал, Марокко останавливает Роналду и компанию. Расписание и результаты ЧМ-2022
- ЧМ. Марокко - Португалия 1:0. Львы Катара
- Готовность Англии к X-Фактору Мбаппе, значение Роналду для сборной Португалии. Анонс к 1/4 ЧМ
- Удар по чемпионским амбициям. Один из лидеров Арсенала пропустит несколько месяцев из-за травмы
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО