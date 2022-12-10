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Стала известна вторая полуфинальная пара ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Очевидный фаворит и неожиданный андердог

Стала известна вторая полуфинальная пара ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Определилась вторая полуфинальная пара на Чемпионате мира 2022 в Катаре.

Сегодня несколькими часами ранее Марокко благодаря победе над Португалией стал первой африканской сборной, вышедшей в число четырех лучших. Их соперником станет Франция, одолевшая Англию.

Поединок Марокко - Франция состоится в среду, 14 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.

Марокко и Франция встречались пять раз. Все матчи были неофициальными. Представитель африканского континента ни разу не побеждал: две ничьи и три поражения.

Напомним, что во втором полуфинале встретятся Хорватия и Аргентина. Их игра состоится днем ранее – 13 декабря.

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В статье: Марокко
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Комментарии (3)
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Дрюон (Одесса)
10.12.2022 в 23:06
Даёшь финал Марроко - Хорватия!
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aleks68
10.12.2022 в 23:10
лучше франция-аргентина
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 23:04
Гарік...
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