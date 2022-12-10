Стала известна вторая полуфинальная пара ЧМ-2022

Определилась вторая полуфинальная пара на Чемпионате мира 2022 в Катаре.

Сегодня несколькими часами ранее Марокко благодаря победе над Португалией стал первой африканской сборной, вышедшей в число четырех лучших. Их соперником станет Франция, одолевшая Англию.

Поединок Марокко - Франция состоится в среду, 14 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.

Марокко и Франция встречались пять раз. Все матчи были неофициальными. Представитель африканского континента ни разу не побеждал: две ничьи и три поражения.

Напомним, что во втором полуфинале встретятся Хорватия и Аргентина. Их игра состоится днем ранее – 13 декабря.