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Стала известна вторая полуфинальная пара ЧМ-2022
Очевидный фаворит и неожиданный андердог
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Определилась вторая полуфинальная пара на Чемпионате мира 2022 в Катаре.
Сегодня несколькими часами ранее Марокко благодаря
Поединок Марокко - Франция состоится в среду, 14 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.
Марокко и Франция встречались пять раз. Все матчи были неофициальными. Представитель африканского континента ни разу не побеждал: две ничьи и три поражения.
Напомним, что во втором полуфинале встретятся Хорватия и Аргентина. Их игра состоится днем ранее – 13 декабря.
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