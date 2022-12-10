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Жиру забивает победный гол Франции в ворота Англии. ВИДЕО
У Гризманна второй ассист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забивает второй гол своей команды в матче четвертьфинала ЧМ в Катаре против Англии. Ассист на форварда отдал Антуан Гризманн. Ранее он также отдал голевой пас на гол Орельена Тчуамени.
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