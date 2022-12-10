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Харри Кейн промахивается с пенальти на 84-й минуте. Англия 1:2 Франция
Мяч пролетел выше ворот
Скріншот з трансляції
Форвард сборной Англии Харри Кейн имел шанс сравнять счет в матче четвертьфинала ЧМ в Катаре против Франции, но промахнулся с пенальти. 30 минутами ранее, на 54-й минуте Кейн уже пробивал с 11 метров, но тогда он сумел забить.
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
10.12.2022 в 23:25
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