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Харри Кейн промахивается с пенальти на 84-й минуте. Англия 1:2 Франция

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Мяч пролетел выше ворот

Харри Кейн промахивается с пенальти на 84-й минуте. Англия 1:2 Франция

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Англии Харри Кейн имел шанс сравнять счет в матче четвертьфинала ЧМ в Катаре против Франции, но промахнулся с пенальти. 30 минутами ранее, на 54-й минуте Кейн уже пробивал с 11 метров, но тогда он сумел забить.

Харри Кейн промахивается с пенальти на 84-й минуте. Англия 1:2 Франция - изображение 1

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В статье: Харри Кейн Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
10.12.2022 в 23:25
И. это. было правильно..Нельзя выигрывать на одних. Пенальти
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