Англия только один раз играла в полуфиналах больших турниров в XXI веке

В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Франции обыграла национальную команду Англии и оформила выход в полуфинал турнира.

Таким образом, сборная "трех львов" покинула мундиаль и всего лишь один раз в 21-м веке выходила в 1/2 крупных турниров (Чемпионаты мира и Европы). Это было прошлом Чемпионате мира в 2018-м году - тогда Англия в полуфинале проиграла Хорватии 1:2. А после этого англичане обыграл Бельгию и завоевали бронзовые медали.

В текущем веке в четвертьфиналах команда Англии играла лишь на мундиалях 2002-го и 2006-го годов.