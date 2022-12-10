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Зрелище. Видео голов и обзор матча Англия – Франция 1:2

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Англичане остановились в одном метком ударе как минимум от овертайма

Зрелище. Видео голов и обзор матча Англия – Франция 1:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Действующие чемпионы мира, сборная Франции, продолжает свой путь на ЧМ-2022. Поединок против Англии оказался для "петухов" самым трудным на текущем Мундиале. Команда Дидье Дешама дважды выходила вперед. Сначала англичанам удалось отыграться. Во второй раз – хоть шансы и были – нет. Харри Кейн не реализовал один из двух пенальти, а на десятой компенсированной минуте Рашфорд с опасного штрафного пробил немного выше. "Три льва" прекращают свой путь на турнире. У Франции впереди полуфинал против Марокко.

Чемпионат Мира 1/4 финала
10 декабря. Эль-Хаур, стадион Эль-Байт
Англия – Франция 1:2
Гол: Кейн 54 (пен) – Чуамени 17, Жира 78
На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше ворот)

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В статье: Англия Франция
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