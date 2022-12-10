  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Франция - первый действующий чемпион мира, вышедший в полуфинал ЧМ после Бразилии в 1998 году
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - первый действующий чемпион мира, вышедший в полуфинал ЧМ после Бразилии в 1998 году

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

"Ле Бле" сыграет в полуфинале ЧМ во второй раз подряд

Франция - первый действующий чемпион мира, вышедший в полуфинал ЧМ после Бразилии в 1998 году

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Франции обыграла национальную команду Англии и оформила выход в полуфинал турнира.

Таким образом, команда Дидье Дешама прошла в 1/2 второй раз подряд на мундиалях. Также благодаря этой победе, Франция стала первым действующим чемпионом мира, вышедшим в полуфинал ЧМ после Бразилии в 1998 году - бразильцы в 1994-м году в финале турнира обыграли Италию по пенальти, а в 1998-м в финальном поединке уступили Франции с Зинедином Зиданом 0:3.

На ЧМ 2018 "Ле Бле" пробились в полуфинал, обыгравши Уругвай - со счетом 2:0. После этого в 1/2 французы минимально победили Бельгию, а в финале завоевали золотые медали в поединке с Хорватией - 4:2.

На этом Чемпионате мира Франция сыграет в полуфинале против Марокко. Встреча пройдет 14-го декабря, начало - 21:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Франция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде