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Франция - первый действующий чемпион мира, вышедший в полуфинал ЧМ после Бразилии в 1998 году
"Ле Бле" сыграет в полуфинале ЧМ во второй раз подряд
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 1/4 Чемпионата мира
Таким образом, команда Дидье Дешама прошла в 1/2 второй раз подряд на мундиалях. Также благодаря этой победе, Франция стала первым действующим чемпионом мира, вышедшим в полуфинал ЧМ после Бразилии в 1998 году - бразильцы в 1994-м году в финале турнира обыграли Италию по пенальти, а в 1998-м в финальном поединке уступили Франции с Зинедином Зиданом 0:3.
На ЧМ 2018 "Ле Бле" пробились в полуфинал, обыгравши Уругвай - со счетом 2:0. После этого в 1/2 французы минимально победили Бельгию, а в финале завоевали золотые медали в поединке с Хорватией - 4:2.
На этом Чемпионате мира Франция сыграет в полуфинале против Марокко. Встреча пройдет 14-го декабря, начало - 21:00.
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