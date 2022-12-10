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Франция сыграет в полуфинале ЧМ во второй раз подряд
"Ле Бле" сыграет против Марокко
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 1/4 Чемпионата мира
Таким образом, команда Дидье Дешама прошла в 1/2 второй раз подряд на мундиалях.
На ЧМ 2018 "Ле Бле" пробились в полуфинал, обыгравши Уругвай - со счетом 2:0. После этого в 1/2 французы минимально победили Бельгию, а в финале завоевали золотые медали в поединке с Хорватией - 4:2.
На этом Чемпионате мира Франция сыграет в полуфинале против Марокко. Встреча пройдет 14-го декабря, начало - 21:00.
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