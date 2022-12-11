Хендерсон: В будущем Кейн станет только сильнее

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от национальной команды Франции в рамках 1/4 Чемпионата мира.

"Сейчас трудно подводить итоги, трудно подобрать нужные слова. Я думаю, что мы отдали все в игре. Мы были разочарованы после счета 1:0, но мы показали характер и менталитет, и сравняли счет. Мы сделали все, но, к сожалению, это был не наш вечер.

Также хавбек "трех львов" высказался о промахе Харри Кейна с пенальти - при счете 1:2.

"Мы знаем, сколько пенальти забил Харри за нас, сколько голов он принес, чтобы мы прошли в эту стадию мундиаля. В будущем он станет сильнее благодаря этому. Он нападающий мирового класса и наш капитан, он переживет это и придет в норму", - поделился игрок "Ливерпуля".