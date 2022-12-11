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Хендерсон: В будущем Кейн станет только сильнее
Джордан о незабитом пенальти при счете 1:2
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал
"Сейчас трудно подводить итоги, трудно подобрать нужные слова. Я думаю, что мы отдали все в игре. Мы были разочарованы после счета 1:0, но мы показали характер и менталитет, и сравняли счет. Мы сделали все, но, к сожалению, это был не наш вечер.
Также хавбек "трех львов" высказался о промахе Харри Кейна с пенальти - при счете 1:2.
"Мы знаем, сколько пенальти забил Харри за нас, сколько голов он принес, чтобы мы прошли в эту стадию мундиаля. В будущем он станет сильнее благодаря этому. Он нападающий мирового класса и наш капитан, он переживет это и придет в норму", - поделился игрок "Ливерпуля".
"Мы чувствовали себя хорошо, наши матчи были действительно хорошими - мы были сосредоточенными и голодными. Но мы должны отдать должное Франции - они хорошая команда. Я все еще чувствую, что мы были готовы сегодня победить", - подытожил Хендерсон.
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