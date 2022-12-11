Прорыв Африки, традиции европейской классики и актуальность противостояния Месси - Роналду. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 вышел на финишную прямую. Состоялись последние матчи четвертьфиналов, результаты которых сформировали сетку полуфиналов. Среди четырех сильнейших сборных планеты есть представители трех континентов. Есть исторический прорыв, традиции и классика. Есть много интриг на будущее.

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Результаты дня

Марокко – Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири 49

Это не просто прорыв на турнире, это прорыв в истории. Еще никогда африканская сборная не играла в полуфинале чемпионата мира, поэтому сборная Марокко стала первопроходцем. Она продолжает собирать скальпы на турнире: Бельгия, Испания, Португалия, не проигрыш Хорватии. Ее оборона, пропустившая только один мяч (автогол в матче с Канадой), остается сильнейшей на текущем чемпионате мира, ее атака поражает рациональностью.

Марокко пишет историю, а Португалия, возможно, оставляет за спиной целую эру. В ближайшие дни может быть объявлено об уходе Фернанду Сантуша, возглавляющего эту команду с осени 2014-го и приведшего ее к победам на чемпионате Европы и Лиге наций. Наконец, это может быть лебединая песня для Криштиану Роналду, так и не забившего на уровне плей-офф чемпионата мира…

Англия – Франция 1:2

Голы: Кейн 54 (пен.) – Тчуамэни 17, Жиру 78

Классическое европейское противостояние не обошлось без своей драмы. Англия могла впервые в своей истории выйти в полуфинал двух подряд чемпионатов мира. А вышло так, что впервые с 1998-го года действующий обладатель трофея дошел до 1/2-й чемпионата мира. Франция одолела проклятие, согласно которому победитель предыдущего Мундиаля проваливался в группе. Дальше может одолеть проклятие, которое не позволяет чемпионам мира вот уже шестьдесят лет защитить свой титул.

Оливье Жиру увеличил свой голевой багаж в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Франции, а Харри Кейн сравнялся с показателями знакового Уэйна Руни. Но нападающему "Тоттенхэма" от этого не радостно. Он дал Англии надежду, сравнив счет с пенальти, он же ее и отобрал, не сумев реализовать второй одиннадцатиметровый.

Англия не может победить Францию в официальных матчах с 1982-го года. Традиции европейской классики не нарушены.

Гол дня

Красиво забил Тчуамэни. Его удар из-за пределов штрафной низом из статического положения не разрушает законы физики, но напоминает древние времена. Те, когда стреляли из пращи. Французы на этом чемпионате никогда не забивали раньше двадцатой минуты, так что такой ранний успех в таком ответственном матче явно окрылил команду Дидье Дешама.

А молодому Тчуамэни этот день явно запомнится надолго. Это его первый гол за сборную Франции в официальных матчах.

Герой дня

Он уже давно стал героем футбольного Марокко. Но теперь, может быть, замахнется на признание всего африканского континента. Ведь повторяет, что на чемпионате мира 2022 выступает уже не просто за Марокко, а за всю Африку и за весь арабский футбольный мир.

Валид Реграги объединил вокруг себя талантливых, но где-то недооцененных игроков, которых не всегда понимают клубные тренеры. Зиеша называют неуправляемым, а в сборной он старательный и послушный. Хакими упрекают не умением (или не желанием) надежно обороняться, а в сборной он один из лидеров по отборам мяча. Такие метаморфозы возможны только под тёплым тренерским крылом.

Марокко не отступает от своего стиля, и этим придает себе сил. Неважно, что все прекрасно знают о желании команды Реграги играть вторым номером, от соперника. Найти противоядие этому не удается, даже несмотря на наличие знаний. Тренер настолько дисциплинированно и организованно построил игру своей команды без мяча, что беспомощной оказалась даже на то время лучшая атака турнира.

Неудачник дня

Как это – одновременно забить исторический гол и допустить исторический промах? Видимо, второе перевешивает первое, ведь не забитый Харри Кейном пенальти в конце матча с Францией определил судьбу всей команды, перечеркнул амбиции целой нации. А первый забитый, установивший временный паритет в матче, но выведшийХГарри Кейна на один бомбардирский уровень с Уэйном Руни, так и останется просто штрихом в истории. Штрихом, но не страницей.

В 2018-м году Харри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На этот раз ограничился двумя забитыми мячами и тремя ассистами. Но наилучше всегда запоминается последнее слово. А последнее – это удар выше ворот с одиннадцатиметровой отметки на 84-й минуте матча с Францией.

Подумать только – он даже не попал в створ…

Факт дня

Сборная Марокко стала первой африканской командой, дошедшей до полуфинала чемпионата мира. Об этом факте уже так много говорили, что он кажется рутиной.

Свежестью отдает гвардейский рекорд Криштиану Роналду. Проведя свой 196-й матч в футболке сборной Португалии, он сравнялся с кувейтцом Бадром Аль-Мутава. Большее количество матчей, чем провели они, за сборную не отыграл никто.

Странность дня

После поражения от Марокко португальцы говорили об аргентинском судье, акцентируя внимание именно на его национальности… Мол, безрассудно на их матч назначать рефери именно из этой страны. Мол, почему нет судей-португальцев? И что Аргентине уже заранее определен статус победителя.

Почему португальцы противопоставляют себя именно аргентинцам? Понятно, что это отголоски заочного противостояния Роналду – Месси. С появлением в футбольном мире Холанда, Мбаппе, Беллингэма говорят о смене эпох, но старая гвардия, как видим, до сих пор заправляет баллом.

Странность? Может быть, и так. А может, просто дань легендам. Битва Месси против Роналду до сих пор актуальна.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine