Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре

Невероятно болезненная штука расставание.

Мы устроены так, что воспринимаем существование чего-либо как данность. Прекрасное оно, безобразное или еще какое – для нас нет особого значения с момента, когда мы к нему привыкаем. Оно просто есть – и этого достаточно.

Проблемы начинаются, когда это "что-то" исчезает. Даже старый котяра приобретает незаурядное значение, ведь "с ним столько всего смешного связано". Что уж говорить о людях.

Писатели, художники, а позже и телевизионщики здорово нагрели руки на этой нашей черте. Самой популярной спортивной документалкой все еще остается "Последний танец" Майкла Джордана. Заметьте, не первый, не самый лучший, а последний, ведь маркетологи хорошо знают, какая история попадет в топы продаж.

Вот и в Катаре все происходит точно так же, ведь люди – это всегда люди.



Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mariana Nedelcu/SOPA Images/LightRocket Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mariana Nedelcu/SOPA Images/LightRocket

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"Лионель, у меня нет никаких вопросов к тебе. Я просто хочу услышать твой голос", – говорит в микст-зоне журналистка из Аргентины после победы над Австралией.

Лео улыбается, говорит несколько слов о команде, важности каждого игрока, благодарит и уходит. В этот день он сыграл 1000-й матч в карьере и забил 789-й гол.

Финал его истории уже совсем скоро, и вопрос остался всего один: "Уйдет с Кубком мира или без?" Нет смысла задавать другие, а ответ на тот единственный Месси и сам не знает - просто очень старается.

"Перед игрой Лео был тем, кто произносил речь. Он мотивировал команду. Сейчас Месси не только показывает пример на поле; он олдскульный лидер с точки зрения общения с игроками во время всего ЧМ. И меня действительно удивило, что он общается со СМИ, хотя не обязан это делать и раньше не делал", - удивляется обозреватель The Athletic Дэвид Хорнкасл.

По его мнению, впервые в карьере Месси готов быть вожаком, а не просто хорошим игроком, которому за голы отдали капитанскую повязку.

Примеров полно. В том же матче с Австралией Лео постоянно "играл" руками. Когда прессинг "Соккеруз" ставил Аргентину под удар, капитан показывал Энцо, как заиграть Мак Аллистера. Во время короткой паузы он советует Де Паулю сесть поглубже к своим воротам; взмахом руки зовет Альвареса и приказывает давить на австралийского вратаря до конца - прием, который в итоге принесет команде победный гол.

Вероятно, это уже возрастное. Все-таки Месси 35; его сыновья приехали на мундиаль, чтобы впервые и в последний раз поболеть за папу, хорошо понимая, что происходит. Он играет и для них тоже. Хотя, если честно, в Катаре трудно найти людей, которые НЕ болеют за Лео.

***

Пресса немного шокирована. Старое соперничество с Роналду еще дотлевает в Европе, но для остального мира оно умерло, если вообще когда-либо существовало.

На улицах Дохи корреспонденты L'Equipe встречают большую группу индусов с портретами Месси. Адбул Хасиб – единственный из компании, говорящий на английском – объясняет, что они из фан-клуба аргентинца в штате Керала. По его словам, там более 30 тысяч членов.



Фанат в Калькутте молится за победу Месси. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto Фанат в Калькутте молится за победу Месси. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto

В бело-голубые футболки Аргентины одеты китайцы, вьетнамцы, а уж арабов и подавно целое море. Die Welt связывает такую популярность с готовностью Лионеля рекламировать ближневосточные диктатуры. Он играет за катарский ПСЖ и одновременно получает гигантские деньги как посол Саудовской Аравии в мире; лицо программы реформ "Видение 2030".

Саудовцы позиционируют свой проект как постепенное открытие страны. Европейские правозащитники уверены, что это попытка отмыть репутацию после убийства журналиста Хашогги, репрессий и грязной войны в Йемене. Наверное, тут они правы, но не в отношении Месси.

Корни его популярности в Азии не политические - это Европа упустила момент, когда Лео стал поп-идолом в странах Третьего мира.

***

О Буэнос-Айресе и говорить нечего – там надувные Месси украшают каждую фан-зону.

И без того эмоциональные латиноамериканцы после прохода Аргентины в полуфинал ЧМ не могут связать два слова от волнения.



Фото: theathletic.com/ автор Jay Harris Фото: theathletic.com/ автор Jay Harris

"У меня был разговор с девушкой после игры, и я спросил: "Что Месси означает для вас в Аргентине?" Она сказала: "Клянусь, я сейчас заплачу". А потом сразу начала задыхаться от слез. Она сказала несколько слов о том, как сильно она его любит, а дальше уже не могла говорить. Возможно, это несколько преувеличенный пример, но это, пожалуй, самый лучший итог увиденного здесь", - пишет корреспондент Сэм Ли.

При этом дома Лео вынужденно делит пьедестал с Марадоной. Для комментаторов Sky Sports все очевидно, но Аргентиной до сих пор правит культ Кубка мира, и за него Диего прощают все. Кто забыл, в 86-м "Альбиселесте" были слабы - точно слабее европейских топов.

Между тем, Аргентина – великая страна. Перед Депрессией конца 20-х она занимала 4-е место в мире по размеру ВВП, но дальше последовал кризис, куча переворотов, перонисты, леваки, никчемная атака на Фолклендские острова, завершившаяся позорным и мгновенным поражением - короче, в 86-м поводы для гордости давно иссякли. А потом засиял Марадона…

Пережившие это болельщики до сих пор держатся за Диего, хотя и потягивают пиво в тени надувных фигур нового кумира.



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"Месси не Марадона. Сами поколения отличаются, потому что нынешние не играют за свою страну. Они играют за Месси. В этом огромная разница", - говорит старик, точно заставший живую Эву Перон.

Молодые супруги Флор и Педро с ним не согласятся. Они живут и работают в суперсовременном Дубае, и чувствуют свое государство, мир и футбол по-другому:

"Мы похожи на своих игроков, а они на нас. Политическая ситуация в стране сложная, поэтому мы вроде как все беглецы. Ну, а Месси – это радость и надежда для нас всех. Он представляет нас наилучшим образом. Он пример для детей. О нем ничего плохого не скажешь".

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Надо ли говорить, что именно во вторую группу входит вся нынешняя сборная Аргентины во главе с 44-летним Лионелем Скалони?

При этом они не просто смотрят "Последний танец", как другие – они дерутся, чтобы он прошел успешно. Возможно, это самая "мессианская" команда, когда-либо существовавшая.



Месси и Эмилиано Мартинес. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gustavo Pagano Месси и Эмилиано Мартинес. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gustavo Pagano

В 2010-м "Альбиселесте" тренировал лично Марадона, и Лео не справился с давлением – даже ни разу не забил. В 2014-м у руля был еще один олдскул Сабелья, и хотя Месси задышал свободнее, единоличным вожаком не стал. Ну, а уже в 2018-м не было и что возглавлять - стараниями Сампаоли сборная лежала в руинах.

Сейчас все по-другому. Лео остался по сути один, а вокруг – молодежь, приехавшая не продавать себя, как обычно, а помочь сбыться легенде.

"Я слышал разговор между фланговыми игроками аргентинцев, и они говорили о том, что испытывают настоящее давление, поскольку хотят выиграть ради Месси. Они хотят стать игроками, подарившими ему этот трофей", – удивляется журналист Карл Анка.

В тот же день прямо на трибунах он говорил с Джоном Оби Микелом и Роке Санта-Крусом – оба пошли в комментаторы, и они тоже "топят" за Месси. Когда вы еще видели подобное?

Есть игрок – возможно, GOAT – завершающий карьеру, и есть миллионы людей по всей планете, которые хотят, чтобы все закончилось кубком. Им с этого выгоды ноль, но Голливуд их приучил, что в конце перед титрами должен появиться дед с лопатой и вызволить Кевина Макаллистера из рук горе-грабителей; Рохан должен прийти на помощь; Волан-де-Морт – рассеяться по ветру. Они верят в хеппи-энд.

Ну, а вообще в Катаре покамест лучше всех играет Мбаппе - у него скорость, финты, реализация. Только это ничего не меняет. Главная история турнира - это и дальше история Лионеля Месси, ведь расставание - это невероятно больно, а люди всегда остаются людьми.

Когда-то об этом еще снимут кино и побьют рекорд Джордана, вот увидите.