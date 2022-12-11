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Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Планета в ожидании хеппи-энда

Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Невероятно болезненная штука расставание.

Мы устроены так, что воспринимаем существование чего-либо как данность. Прекрасное оно, безобразное или еще какое – для нас нет особого значения с момента, когда мы к нему привыкаем. Оно просто есть – и этого достаточно.

Проблемы начинаются, когда это "что-то" исчезает. Даже старый котяра приобретает незаурядное значение, ведь "с ним столько всего смешного связано". Что уж говорить о людях.

Писатели, художники, а позже и телевизионщики здорово нагрели руки на этой нашей черте. Самой популярной спортивной документалкой все еще остается "Последний танец" Майкла Джордана. Заметьте, не первый, не самый лучший, а последний, ведь маркетологи хорошо знают, какая история попадет в топы продаж.

Вот и в Катаре все происходит точно так же, ведь люди – это всегда люди.

Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре - изображение 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mariana Nedelcu/SOPA Images/LightRocket

***

"Лионель, у меня нет никаких вопросов к тебе. Я просто хочу услышать твой голос", – говорит в микст-зоне журналистка из Аргентины после победы над Австралией.

Лео улыбается, говорит несколько слов о команде, важности каждого игрока, благодарит и уходит. В этот день он сыграл 1000-й матч в карьере и забил 789-й гол.

Финал его истории уже совсем скоро, и вопрос остался всего один: "Уйдет с Кубком мира или без?" Нет смысла задавать другие, а ответ на тот единственный Месси и сам не знает - просто очень старается.

"Перед игрой Лео был тем, кто произносил речь. Он мотивировал команду. Сейчас Месси не только показывает пример на поле; он олдскульный лидер с точки зрения общения с игроками во время всего ЧМ.

И меня действительно удивило, что он общается со СМИ, хотя не обязан это делать и раньше не делал", - удивляется обозреватель The Athletic Дэвид Хорнкасл.

По его мнению, впервые в карьере Месси готов быть вожаком, а не просто хорошим игроком, которому за голы отдали капитанскую повязку.

Примеров полно. В том же матче с Австралией Лео постоянно "играл" руками. Когда прессинг "Соккеруз" ставил Аргентину под удар, капитан показывал Энцо, как заиграть Мак Аллистера. Во время короткой паузы он советует Де Паулю сесть поглубже к своим воротам; взмахом руки зовет Альвареса и приказывает давить на австралийского вратаря до конца - прием, который в итоге принесет команде победный гол.

Вероятно, это уже возрастное. Все-таки Месси 35; его сыновья приехали на мундиаль, чтобы впервые и в последний раз поболеть за папу, хорошо понимая, что происходит. Он играет и для них тоже. Хотя, если честно, в Катаре трудно найти людей, которые НЕ болеют за Лео.

***

Пресса немного шокирована. Старое соперничество с Роналду еще дотлевает в Европе, но для остального мира оно умерло, если вообще когда-либо существовало.

На улицах Дохи корреспонденты L'Equipe встречают большую группу индусов с портретами Месси. Адбул Хасиб – единственный из компании, говорящий на английском – объясняет, что они из фан-клуба аргентинца в штате Керала. По его словам, там более 30 тысяч членов.

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Фанат в Калькутте молится за победу Месси. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto

В бело-голубые футболки Аргентины одеты китайцы, вьетнамцы, а уж арабов и подавно целое море. Die Welt связывает такую популярность с готовностью Лионеля рекламировать ближневосточные диктатуры. Он играет за катарский ПСЖ и одновременно получает гигантские деньги как посол Саудовской Аравии в мире; лицо программы реформ "Видение 2030".

Саудовцы позиционируют свой проект как постепенное открытие страны. Европейские правозащитники уверены, что это попытка отмыть репутацию после убийства журналиста Хашогги, репрессий и грязной войны в Йемене. Наверное, тут они правы, но не в отношении Месси.

Корни его популярности в Азии не политические - это Европа упустила момент, когда Лео стал поп-идолом в странах Третьего мира.

***

О Буэнос-Айресе и говорить нечего – там надувные Месси украшают каждую фан-зону.

И без того эмоциональные латиноамериканцы после прохода Аргентины в полуфинал ЧМ не могут связать два слова от волнения.

Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре - изображение 3
Фото: theathletic.com/ автор Jay Harris

"У меня был разговор с девушкой после игры, и я спросил: "Что Месси означает для вас в Аргентине?" Она сказала: "Клянусь, я сейчас заплачу". А потом сразу начала задыхаться от слез.

Она сказала несколько слов о том, как сильно она его любит, а дальше уже не могла говорить. Возможно, это несколько преувеличенный пример, но это, пожалуй, самый лучший итог увиденного здесь", - пишет корреспондент Сэм Ли.

При этом дома Лео вынужденно делит пьедестал с Марадоной. Для комментаторов Sky Sports все очевидно, но Аргентиной до сих пор правит культ Кубка мира, и за него Диего прощают все. Кто забыл, в 86-м "Альбиселесте" были слабы - точно слабее европейских топов.

Между тем, Аргентина – великая страна. Перед Депрессией конца 20-х она занимала 4-е место в мире по размеру ВВП, но дальше последовал кризис, куча переворотов, перонисты, леваки, никчемная атака на Фолклендские острова, завершившаяся позорным и мгновенным поражением - короче, в 86-м поводы для гордости давно иссякли. А потом засиял Марадона…

Пережившие это болельщики до сих пор держатся за Диего, хотя и потягивают пиво в тени надувных фигур нового кумира.

Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре - изображение 4
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Davy/PA Images

"Месси не Марадона. Сами поколения отличаются, потому что нынешние не играют за свою страну. Они играют за Месси. В этом огромная разница", - говорит старик, точно заставший живую Эву Перон.

Молодые супруги Флор и Педро с ним не согласятся. Они живут и работают в суперсовременном Дубае, и чувствуют свое государство, мир и футбол по-другому:

"Мы похожи на своих игроков, а они на нас. Политическая ситуация в стране сложная, поэтому мы вроде как все беглецы. Ну, а Месси – это радость и надежда для нас всех. Он представляет нас наилучшим образом. Он пример для детей. О нем ничего плохого не скажешь".

***

Надо ли говорить, что именно во вторую группу входит вся нынешняя сборная Аргентины во главе с 44-летним Лионелем Скалони?

При этом они не просто смотрят "Последний танец", как другие – они дерутся, чтобы он прошел успешно. Возможно, это самая "мессианская" команда, когда-либо существовавшая.

Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре - изображение 5
Месси и Эмилиано Мартинес. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gustavo Pagano

В 2010-м "Альбиселесте" тренировал лично Марадона, и Лео не справился с давлением – даже ни разу не забил. В 2014-м у руля был еще один олдскул Сабелья, и хотя Месси задышал свободнее, единоличным вожаком не стал. Ну, а уже в 2018-м не было и что возглавлять - стараниями Сампаоли сборная лежала в руинах.

Сейчас все по-другому. Лео остался по сути один, а вокруг – молодежь, приехавшая не продавать себя, как обычно, а помочь сбыться легенде.

"Я слышал разговор между фланговыми игроками аргентинцев, и они говорили о том, что испытывают настоящее давление, поскольку хотят выиграть ради Месси. Они хотят стать игроками, подарившими ему этот трофей", – удивляется журналист Карл Анка.

В тот же день прямо на трибунах он говорил с Джоном Оби Микелом и Роке Санта-Крусом – оба пошли в комментаторы, и они тоже "топят" за Месси. Когда вы еще видели подобное?

Есть игрок – возможно, GOAT – завершающий карьеру, и есть миллионы людей по всей планете, которые хотят, чтобы все закончилось кубком. Им с этого выгоды ноль, но Голливуд их приучил, что в конце перед титрами должен появиться дед с лопатой и вызволить Кевина Макаллистера из рук горе-грабителей; Рохан должен прийти на помощь; Волан-де-Морт – рассеяться по ветру. Они верят в хеппи-энд.

Ну, а вообще в Катаре покамест лучше всех играет Мбаппе - у него скорость, финты, реализация. Только это ничего не меняет. Главная история турнира - это и дальше история Лионеля Месси, ведь расставание - это невероятно больно, а люди всегда остаются людьми.

Когда-то об этом еще снимут кино и побьют рекорд Джордана, вот увидите.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Диего Марадона Чемпионат Мира-2022 Лионель Скалони
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Комментарии (34)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.12.2022 в 01:16
ЗаБАНьте шепетівського шиз0алєня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
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Kalyna (Montreal)
11.12.2022 в 19:43
Капець, яка приторна патока.Навіть не читала все. Ніколи не була поціновувачем даного персонажа. Дуже не люблю, коли ліплять, а ще більше - НАВ'ЯЗУЮТЬ одне "божество", перед яким всі мають падати ниць від одного лише імені. Перемоги не бажаю.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.12.2022 в 18:41
Объясню, что произошло...После того, как Роналду опозорился по полной программе, а великий Лео Месси все еще ведет свою Аргентину к титулу Чемпионов Мира, персональные фанаты Роналду и, соответственно, галимые хейтеры Месси, просто в истерике. Они бросили сейчас все свои усилия на то, чтобы впарить, ну хоть кому-то, тему, что Месси не такой, не правильный, никакой и вообще, другие, в частности, Мбаппе, лучше... Особенно этим опозорился некий хрдхрд... Боже, как глупо... Эй, детвора несмышленая... Чемпионат мира раз в 4 года, в этот раз он проходит в особых условиях для Украины, под канонады взрывов снарядов и звуки сирены воздушной тревоги. По мере возможности, расслабьтесь! На 90 или 120 минут забудьте про войну, отвлекитесь.... Не тратьте свои слюни на то, чтобы выставить себя идиотами здесь... Своё мнение про лучшего футболиста мира всех времен держите при себе. Даже если вы сочините 1000 комментариев негативного характера про Месси, вы все равно не будете услышаны... Вы никому не интересны... ЛАМ - ЧМ 2022!!! (А=Андрес).
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-4
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 19:43
Да тут сочинять ничего не надо, Великий Месси обделался, подойдя пихать Ван Галу, который в 2 раза его старше и болен раком. Искренне порадуюсь, когда этот кусок г*вна в финале получит серебряную медальку и пойдет смотреть, как Франция празднует победу. И Роналду здесь совершенно не причем, с ним тоже карма сыграла злую шутку, за празднование чужого гола, как своего и тд.
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+1
0
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Kalyna (Montreal)
11.12.2022 в 19:44
Чому срібну ?Може, бронзову.
+1
0
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 19:45
Или вообще никакой. Это было бы шикарно
+2
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.12.2022 в 01:17
ХАРД ПАЛИ шепетівське у!0біщє месс0зб0чене
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.12.2022 в 01:15
НАХ шиз0вир0д0к з шепетівської дурки п!дріла у!обіщє месс0зб0чене
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0
0
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Wreck (Киев)
11.12.2022 в 13:35
Забудьте уже за роналду, не упоминайте его в комментариях, сравнивая с Месси. 1 гол с пеналя это его максимум
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+3
-5
sasha_lv (Львів)
11.12.2022 в 13:39
Забуваємо,тим більш,шо Роналду,як чМесі шейхі з ПСЖ ЗМ не куплять...
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+2
-3
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Wreck (Киев)
11.12.2022 в 13:45
сроналду никому не нужен поэтому и не купят
+3
-4
sasha_lv (Львів)
11.12.2022 в 13:48
За чМесі черг теж немає....
+2
-5
sasha_lv (Львів)
11.12.2022 в 13:29
Він нагадує Карлсона..."улетел,но обещал вернуться".....це "останне танго в Парижі щє надовго......
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+3
-3
Alexad (Кропивницький (Киров)
11.12.2022 в 12:59
І чим він крутий, що з пеналів забиває? Цей турнір імені Мбапе, взагалі сподіваюсь що це недорозуміння Аргентина не потрапить до фіналу
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+4
-3
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 13:24
Вот вот, или турнир Жиру) Но Месси же WhoScored ставит оценку 9 только за то, что он на поле вышел. А уж если голевую передачу отдал с Австралией, ууууу, это Золотой Мяч обеспечен. На колени перед королём футбола! А видели как он показал Ван Галу жест как Рикельме, о Боже, вот это поставил на место 70-летнего деда, так ему, старперу! А как какого-то ноунейма из сборной Голландии, подошедшего пожать руку, послал перед камерами и назвал идиотом. Вот это GOAT на все времена, слава великому Лионелю
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+6
-3
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Wreck (Киев)
11.12.2022 в 13:31
Всего 2 с пеналя и с 2 игры, еще и ассисты раздает, двигает атаку, помогает советами как играющий тренер. Зачем болеть за Францию? Они уже выиграли титул, пусть и другие выиграют
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+1
-7
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 13:35
Зачем болеть за Аргентину? Они уже выигрывали титул, пусть выиграет Хорватия или Марокко
+2
-2
sasha_lv (Львів)
11.12.2022 в 13:42
Хард,єто..
+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
11.12.2022 в 12:17
Дійсно таки таланти, як Мессі народжуються декілька разів на століття... На жаль ми спостерігаємо зовсім не за розквітом його форми. А протистояння з CR7 не дозволяло Ліонелю розслабитися... Бо Роналду своїми амбіціями та шаленою працею постійно натякав "Розслабишся, обжену!". Пригадайте скільки Лео забив в Ель Класико коли на полі був Кристьяну і скільки після його уходу?
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+2
-2
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 12:14
Чемпионат Мира по вылизыванию *опы Лионеля Месси. Судьи благосклонны, ему прощается гандбол, посылание соперников и ссоры с тренерами. Трансляции смотреть невозможно от этого ежесекундного прославления, как будто это нужно всем болельщикам. Половина планеты точно так же не любит его, как другая половина обожает. А футболу этот трофей Месси уже не нужен, потому что он прошлое этого футбола, и трофей Роналду не нужен был бы. Вот Мбаппе будущее
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+5
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
11.12.2022 в 12:42
Хард точно..за!бали своім ідолопоклоніння мессі
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+4
-2
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 13:12
+2
-1
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scorpius (Ck)
11.12.2022 в 12:46
Кажется, ты его недолюбливаешь) На самом деле, сотворение кумира это обычная история для таких крупных мероприятий как ЧМ. Не говорю что это хорошо, но такое явление присутствует. А там где есть поклонники, всегда будут и противники.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
11.12.2022 в 13:03
Я даже на ЧМ-2014 болел за Аргентину, конечно в основном за Ди Марию, но и Месси у меня антипатии не вызывал. Но после того, как его "прощальный танец" искусственно растянули на парочку липовых золотых мячей, врученных за Копа Америка, хотя как реально влияющий на футбол игрок он закончился примерно тогда, когда и Роналду. Сейчас за этот очередной искусственный "прощальный танец" болеть абсолютно не хочется. Было в истории футбола огромное количество игроков, не менее выдающихся чем Месси и Роналду, но этих эпоха интернета раздула до небес. И еще одно подкрепление этой раздутости в виде ЧМ, нет, спасибо.
+3
-1
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Kalyna (Montreal)
11.12.2022 в 19:58
ЧС ще не закінчився. І хтозна, можливо "божество" за 2 матчі перетвориться на антигероя.
0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
11.12.2022 в 15:20
1) Хард як ти ставишся щодо Каріма Бензема (хоч він і віковий але в нього нк вірили точніше зневірилися особливо у себе там в Франціі а Карімка втер усім носи ЗАСЛУЖЕНО вигравши ЗМ2022), як ти ставишся до Бензема,щонайменше на цьому форумі,як найкращого наразі в футболі (Мбаппе ніколи не подобався розпіарений піжон точно як Неймар 2)Щодо згаданих тобою липових ЗМ мессі (Вірджіл Ван Дейк в 2019 прямо втер шмоньці носа саме перед заходом субмарини барселона.старс на дно безодні(2:8 з Хероєм леомессіG0ldenDILD0 просто незабутня ФЕЄРІЯ ФУТБОЛУ) Ван Дейк так і НЕ отримав ЗАСЛУЖЕНОГО ЗМ через ненажерливість хитрожопого ДОПІНГованого шахраюватого гнома-пішохода
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
11.12.2022 в 11:00
В статті забагато пафосу. Хороших гравців багато, було є і буде. І таких як Мессі достатньо було, є і буде. Для нього особисто прощання з футболом це сумно (хоча він здається ще не прощається?). Для аргентинців також. А ми тут до чого? У нас був Шевченко, але кар'єру вже завершив, тепер чекаємо іншого
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+2
-3
vgolovan (полтава)
11.12.2022 в 11:41
не надо сравнивать легкоатлетов с настоящими футболистами - пеле марадона месси
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+2
-1
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.12.2022 в 10:50
Дякую за статтю. Так воно і є. Аргентина -Марокко фінал бо с францами шансів ні в кого немає
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+1
-6
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Барселиниуc (землянин)
11.12.2022 в 12:05
Так точно. Привет Ярик!
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0
-3
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.12.2022 в 12:43
Приветствую) захожу в комментарии редко...сам понимаешь, много тут разных экспердов))
+1
-4
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Барселиниуc (землянин)
11.12.2022 в 13:23
ну да... ковахарды разные, чапманы... ))
0
-3
sasha_lv (Львів)
11.12.2022 в 13:52
Не кажи,інша справа-барселох з блохастим,це да,просто супєрєкспєрди.
+3
-1
hrenat (boston)
11.12.2022 в 10:49
Якщо мбапе виграє ще один титул , то все це буде ні про що, то му що ви можете порівнювати Мессі з марадонной , але мбапе стане сучасним пеле
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0
-1

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