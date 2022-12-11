Невилл: Абсолютный кошмар. Не арбитр, а шутка

Бывший защитник сборной Англии Гарри Невилл прокомментировал судейство в матче 1/4 Чемпионата мира Англия – Франция .

"Абсолютный кошмар. Не арбитр, а шутка. Я не говорю, что Англия проиграла только по этой причине. Люди скажут, что это оправдание, но он просто плохой арбитр, низкого уровня", - сказал Невилл.