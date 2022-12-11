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Невилл: Абсолютный кошмар. Не арбитр, а шутка

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Гари недоволен решениями арбитра в игре против французов

Невилл: Абсолютный кошмар. Не арбитр, а шутка

Новина українською

Бывший защитник сборной Англии Гарри Невилл прокомментировал судейство в матче 1/4 Чемпионата мира Англия – Франция.

"Абсолютный кошмар. Не арбитр, а шутка. Я не говорю, что Англия проиграла только по этой причине. Люди скажут, что это оправдание, но он просто плохой арбитр, низкого уровня", - сказал Невилл.

Главным судьей на этом поединке был бразилец Уилтон Сампайо.

В полуфинале команда под руководством Дидье Дешама сыграет против команды Марокко.

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В статье: Англия Франция Гари Невилл
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
11.12.2022 в 01:08
"Не арбитр, а шутка? Да ну, как сказать..." - сказал Инфантино, весело поглядывая на улыбающегося президента Франции в окружении шейхов.
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