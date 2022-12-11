Дешам: Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Чемпионата мира-2022 против Англии:

“Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили. То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.

У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.

Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся”, - сказал Дешам.