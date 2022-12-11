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Дешам: Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко
Самое важное – не недооценить соперника
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Чемпионата мира-2022 против Англии:
“Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили. То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.
У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.
Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся”, - сказал Дешам.
Отметим, что матч полуфинала Франция – Марокко запланирован на 14 декабря на 21:00. Он состоится на стадионе "Эль-Байт" в городе "Эль-Хаур". Это будет первое официальное противостояние команд.
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