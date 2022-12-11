  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дешам: Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам: Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Самое важное – не недооценить соперника

Дешам: Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Чемпионата мира-2022 против Англии:

“Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили. То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.

У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.

Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся”, - сказал Дешам.

Отметим, что матч полуфинала Франция – Марокко запланирован на 14 декабря на 21:00. Он состоится на стадионе "Эль-Байт" в городе "Эль-Хаур". Это будет первое официальное противостояние команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Франция Дидье Дешам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMCsport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде