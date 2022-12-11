Сунак: Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Удачи сборной Франции!

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал удачи сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022 после вчерашней победы над командой Англии:

"Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой. Желаю удачи сборной Франции в следующем раунде", – написал политик в своем твиттере.

Перед матчем он выложил фото с шарфом сборной и написал: "Вперед, Англия! Сделай так, чтобы мы гордились".