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Сунак: Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Удачи сборной Франции!
Политик не сильно расстроился
фото из свободных источников
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал удачи сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022 после вчерашней победы над командой Англии:
"Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой.
Желаю удачи сборной Франции в следующем раунде", – написал политик в своем твиттере.
Перед матчем он выложил фото с шарфом сборной и написал: "Вперед, Англия! Сделай так, чтобы мы гордились".
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Источник:Твіттер Сунака
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