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Париж в погромах. Фанаты Марокко и Франции громко отпраздновали победы в четвертьфинале ЧМ
Коллективы синхронно прошли в полуфинал и встретятся там
Getty Images/Global Images Ukraine
Тысячи марокканцев заполонили парижские улицы после победы их сборной над Португалией в матче 1/4 финала Чемпионата мира-2022. Они скандировали и громко сигналили перед большим количеством полиции. Об этом сообщает Reuters.
Еще больше фанатов вышли на улицы столицы после матча Англия – Франция – французские болельщики отмечали победу подопечных Дешама.
Когда их действия вышли из-под контроля, парижская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Произошло это на Елисейских полях, вблизи которых также вспыхнуло несколько локальных пожаров. Кроме этого фанаты громили магазины и устраивали потасовки с полицией.
Young Moroccan fans attacking riot police tonight in the main street of Paris after Morocco defeated Portugal 1-0 at the World Cup tonight bringing bad name to country and sports.Few things wont change.Ever.— Prof.N John Camm (@njohncamm) December 11, 2022
pic.twitter.com/4OACL73FA3
Напомним, что Марокко и Франция встретятся в очном поединке полуфинала. Запланирован он на 14 декабря.
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