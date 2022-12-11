  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Париж в погромах. Фанаты Марокко и Франции громко отпраздновали победы в четвертьфинале ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Париж в погромах. Фанаты Марокко и Франции громко отпраздновали победы в четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Коллективы синхронно прошли в полуфинал и встретятся там

Париж в погромах. Фанаты Марокко и Франции громко отпраздновали победы в четвертьфинале ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тысячи марокканцев заполонили парижские улицы после победы их сборной над Португалией в матче 1/4 финала Чемпионата мира-2022. Они скандировали и громко сигналили перед большим количеством полиции. Об этом сообщает Reuters.

Еще больше фанатов вышли на улицы столицы после матча Англия – Франция – французские болельщики отмечали победу подопечных Дешама.

Когда их действия вышли из-под контроля, парижская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Произошло это на Елисейских полях, вблизи которых также вспыхнуло несколько локальных пожаров. Кроме этого фанаты громили магазины и устраивали потасовки с полицией.

Напомним, что Марокко и Франция встретятся в очном поединке полуфинала. Запланирован он на 14 декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Марокко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде