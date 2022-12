Париж в погромах. Фанаты Марокко и Франции громко отпраздновали победы в четвертьфинале ЧМ

Тысячи марокканцев заполонили парижские улицы после победы их сборной над Португалией в матче 1/4 финала Чемпионата мира-2022. Они скандировали и громко сигналили перед большим количеством полиции. Об этом сообщает Reuters.

Еще больше фанатов вышли на улицы столицы после матча Англия – Франция – французские болельщики отмечали победу подопечных Дешама.

Когда их действия вышли из-под контроля, парижская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Произошло это на Елисейских полях, вблизи которых также вспыхнуло несколько локальных пожаров. Кроме этого фанаты громили магазины и устраивали потасовки с полицией.

Young Moroccan fans attacking riot police tonight in the main street of Paris after Morocco defeated Portugal 1-0 at the World Cup tonight bringing bad name to country and sports.Few things wont change.Ever.



pic.twitter.com/4OACL73FA3