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Игрок сборной Португалии сломал локоть в игре против Марокко

Чемпионат мира FIFA
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Сроки восстановления не уточняются

Игрок сборной Португалии сломал локоть в игре против Марокко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Португалии Пепе получил травму в четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 против Марокко.

По информации пресс-службы португальской федерации, у Пепе перелом локтя левой руки. Футболист после финального свистка отправился в больницу в Дохе, где ему подтвердили диагноз.

В каком эпизоде произошло повреждение и когда Пепе будет готов вернуться на поле, в федерации не сообщают.

Напомним, что Португалия завершила свои выступления на Мундиале в Катаре. В четвертьфинале турнира "селесао" уступили Марокко 0:1.

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В статье: Пепе Португалия Марокко
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