Игрок сборной Португалии сломал локоть в игре против Марокко

Защитник сборной Португалии Пепе получил травму в четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 против Марокко.

По информации пресс-службы португальской федерации, у Пепе перелом локтя левой руки. Футболист после финального свистка отправился в больницу в Дохе, где ему подтвердили диагноз.

В каком эпизоде произошло повреждение и когда Пепе будет готов вернуться на поле, в федерации не сообщают.