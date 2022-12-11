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Игрок сборной Португалии сломал локоть в игре против Марокко
Сроки восстановления не уточняются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Португалии Пепе получил травму в четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 против Марокко.
По информации пресс-службы португальской федерации, у Пепе перелом локтя левой руки. Футболист после финального свистка отправился в больницу в Дохе, где ему подтвердили диагноз.
В каком эпизоде произошло повреждение и когда Пепе будет готов вернуться на поле, в федерации не сообщают.
Напомним, что Португалия завершила свои выступления на Мундиале в Катаре. В четвертьфинале турнира
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