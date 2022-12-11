Болельщик попытался облить Роналду водой во время матча с Марокко

Один из болельщиков попытался облить водой Криштиану Роналду перед матчем Марокко – Португалия.

Инцидент произошел, когда 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды перед началом игры. Один из фанатов наклонился с трибуны и плеснул в Роналду водой из бутылки. Его остановили другие болельщики, а затем охрана вывела его со стадиона.

Напомним, в данном поединке Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 0:1. Роналду при этом вышел на замену на 51-й минуте.