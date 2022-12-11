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Болельщик попытался облить Роналду водой во время матча с Марокко
Нарушителя вывели со стадиона
Фото: ESPN
Один из болельщиков попытался облить водой Криштиану Роналду перед матчем Марокко – Португалия.
Инцидент произошел, когда 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды перед началом игры. Один из фанатов наклонился с трибуны и плеснул в Роналду водой из бутылки. Его остановили другие болельщики, а затем охрана вывела его со стадиона.
Напомним, в данном поединке Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 0:1. Роналду при этом вышел на замену на 51-й минуте.
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