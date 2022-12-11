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Фернандеш: Во вчерашней игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу

Чемпионат мира FIFA
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Игрок выразил объективное мнение

Фернандеш: Во вчерашней игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал, что считает Марокко лучшим в матче 1/4 финала ЧМ-2022:

"У нас хватало мастерства для прохода дальше. Учитывая нашу самоотдачу, мы заслужили большего. Мы расстроены, потрясены, подавлены. Мы упустили шанс.

Мы думали, что способны пройти дальше вне зависимости от того, с кем играем – Марокко, Аргентиной, Бразилией или любой другой сборной. Мы ждали этого матча и хотели выйти в полуфинал, но не смогли.

В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях. Марокко заслужило это. Они хорошо играли, и мы должны отдать им должное. Мы не можем цепляться за все, что видим. Мы должны поздравить Марокко", – сказал полузащитник.

Напомним, вчера сборная Португалии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.

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В статье: ЧМ-2022 Бруну Фернандеш Национальная сборная Португалии Национальная сборная Марокко
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