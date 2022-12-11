Юбилей. Англия 40 лет не может победить Францию в официальных матчах

Сборная Англии в очередной раз не обыграла сборную Франции в официальном поединке, да еще и уступила со счетом 1:2 в рамках четвертьфинала Мундиаля в Катаре.

Последний раз сборная "трех львов" в официальном матче побеждала "галльских петухов" на Чемпионате мира-1982. 16 июня того года, во встрече на групповом этапе англичане взяли верх со счетом 3:1.

Единственные победы англичан над французами за период в 40 лет датируются 1992, 1997 и 2015 годами. Правда, все они были добыты в товарищеских матчах.

В общей сложности команды провели 13 поединков с Чемпионата мира-1982, в том числе четыре официальных. Трижды коллективы встречались на Евро (две ничьи и победа Франции), а также во вчерашнем поединке Мундиаля.