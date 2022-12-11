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Юбилей. Англия 40 лет не может победить Францию в официальных матчах

Чемпионат мира FIFA
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Когда это случилось в последний раз, игроки текущей сборной еще не родились

Юбилей. Англия 40 лет не может победить Францию в официальных матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Англии в очередной раз не обыграла сборную Франции в официальном поединке, да еще и уступила со счетом 1:2 в рамках четвертьфинала Мундиаля в Катаре.

Последний раз сборная "трех львов" в официальном матче побеждала "галльских петухов" на Чемпионате мира-1982. 16 июня того года, во встрече на групповом этапе англичане взяли верх со счетом 3:1.

Единственные победы англичан над французами за период в 40 лет датируются 1992, 1997 и 2015 годами. Правда, все они были добыты в товарищеских матчах.

В общей сложности команды провели 13 поединков с Чемпионата мира-1982, в том числе четыре официальных. Трижды коллективы встречались на Евро (две ничьи и победа Франции), а также во вчерашнем поединке Мундиаля.

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В статье: Англия Франция
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Источник:
Tribuna

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