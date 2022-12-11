Непреклонность. Начиная с 1982-го года, в финале ЧМ обязательно присутствуют игроки Интера и Баварии

На чемпионатах мира на протяжении последних сорока лет сформировалась любопытная тенденция. В каждом финале турнира, начиная с 1982-го года, присутствовали игроки "Интера" и "Баварии".

Не станет исключением и 2022-й год. Об этом можно говорить уже сейчас, хотя финальная пара команд еще не сформирована. Дело в том, что в составе всех четырех полуфиналистов присутствуют игроки этих клубов.

Первую полуфинальную пару сформировали Хорватия и Аргентина. За "шашечных" играют представитель "Интера" Марцело Брозович, за "альбиселесте" – Лаутаро Мартинес. Кто-то точно будет в финале.

Во втором полуфинальном противостоянии сойдутся Марокко и Франция. Здесь уже есть представители "Баварии". От Марокко – это Нуссаир Мазрауи, от Франции – Бенджамин Павар, Дайо Упамекано, Кингсли Коман.

Следовательно, традиция, которая началась еще в 1982-м году, продолжится и сейчас.

Напомним, что полуфинальные матчи состоятся 13-го и 14-го декабря, финал – 18-го декабря.