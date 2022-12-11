Мбаппе все еще главный претендент на Золотую бутсу ЧМ. Он возглавляет бомбардирскую гонку турнира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после четвертьфиналов ЧМ-2022 остается главным претендентом на награду "Золотая бутса", которая вручается лучшему бомбардиру турнира.

Мбаппе не забил в ворота Англии вчера, однако остается лучшим снайпером Мундиаля. На данный момент у него пять голов.

Впрочем, преимущество Мбаппе – минимальное. По четыре результативных удара у Лионеля Месси из Аргентины и партнера Килиана по сборной, Оливье Жиру: они забивали в четвертьфиналах и имеют на данный момент по четыре гола.

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Напомним, что до конца ЧМ всем командам осталось провести по две игры: полуфиналы и финал или поединок за третье место. Не исключено, что кто-то сможет ворваться в этот список, имея на данный момент менее трех голов.

Отметим, что "Золотую бутсу" на ЧМ-2018 взял Харри Кейн, уже покинувший Мундиаль в Катаре.