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Мбаппе все еще главный претендент на Золотую бутсу ЧМ. Он возглавляет бомбардирскую гонку турнира
Месси и Жиру также в деле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после четвертьфиналов ЧМ-2022 остается главным претендентом на награду "Золотая бутса", которая вручается лучшему бомбардиру турнира.
Мбаппе не забил в ворота Англии вчера, однако остается лучшим снайпером Мундиаля. На данный момент у него пять голов.
Впрочем, преимущество Мбаппе – минимальное. По четыре результативных удара у Лионеля Месси из Аргентины и партнера Килиана по сборной, Оливье Жиру: они забивали в четвертьфиналах и имеют на данный момент по четыре гола.
Напомним, что до конца ЧМ всем командам осталось провести по две игры: полуфиналы и финал или поединок за третье место. Не исключено, что кто-то сможет ворваться в этот список, имея на данный момент менее трех голов.
Отметим, что "Золотую бутсу" на ЧМ-2018 взял Харри Кейн, уже покинувший Мундиаль в Катаре.
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