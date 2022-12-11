Кейн - о вылете Англии с ЧМ: Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями после вылета его команды с ЧМ-2022:

"Это сложно принять и мне, и команде. Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность.

Гордиться этой командой сильнее невозможно. Мы проводили более качественные отрезки, наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к мелким деталям. Как капитан и как игрок, который не забил пенальти, я беру на себя ответственность за это.

Не могу винить то, как готовился к матчу, или говорить о каких-то деталях. Я чувствовал себя уверенно. Просто не исполнил пенальти так, как хотел", – сказал Кейн.