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Кейн - о вылете Англии с ЧМ: Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность

Чемпионат мира FIFA
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Харри винит себя за незабитый пенальти

Кейн - о вылете Англии с ЧМ: Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность

фото - Getty Images

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями после вылета его команды с ЧМ-2022:

"Это сложно принять и мне, и команде. Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность.

Гордиться этой командой сильнее невозможно. Мы проводили более качественные отрезки, наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к мелким деталям. Как капитан и как игрок, который не забил пенальти, я беру на себя ответственность за это.

Не могу винить то, как готовился к матчу, или говорить о каких-то деталях. Я чувствовал себя уверенно. Просто не исполнил пенальти так, как хотел", – сказал Кейн.

Напомним, вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На 84-й минуте при счете 1:2 сборная Англии получила право на пенальти, но Кейн пробил выше ворот.

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В статье: ЧМ-2022 Харри Кейн Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции
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Источник:
BBC

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