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Кейн - о вылете Англии с ЧМ: Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность
Харри винит себя за незабитый пенальти
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями после вылета его команды с ЧМ-2022:
"Это сложно принять и мне, и команде. Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность.
Гордиться этой командой сильнее невозможно. Мы проводили более качественные отрезки, наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к мелким деталям. Как капитан и как игрок, который не забил пенальти, я беру на себя ответственность за это.
Не могу винить то, как готовился к матчу, или говорить о каких-то деталях. Я чувствовал себя уверенно. Просто не исполнил пенальти так, как хотел", – сказал Кейн.
Напомним, вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На 84-й минуте при счете 1:2 сборная Англии получила право на пенальти, но Кейн пробил выше ворот.
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