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Райс – о матче против Франции: Лучшая команда проиграла
Но результат на табло
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Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение в матче четвертьфинала Мундиаля против Франции:
“Мы не чувствовали себя слишком уверенно, но всё же этой уверенности должно было хватить, чтобы обыграть Францию. Если не считать двух голов французов, не могу припомнить, чтобы они проявляли творческий подход в этой встрече. Да, временами они играли довольно неплохо. Но, на мой взгляд, лучшая команда проиграла.
Мы показали свой высокий уровень. Люди снова начинают верить в нас, страна гонит нас вперёд. Мы можем гордиться собой. Однако, в конце концов, первостепенную роль играет итоговый результат”, - сказал Райс.
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