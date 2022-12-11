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Райс – о матче против Франции: Лучшая команда проиграла

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Но результат на табло

Райс – о матче против Франции: Лучшая команда проиграла

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение в матче четвертьфинала Мундиаля против Франции:

“Мы не чувствовали себя слишком уверенно, но всё же этой уверенности должно было хватить, чтобы обыграть Францию. Если не считать двух голов французов, не могу припомнить, чтобы они проявляли творческий подход в этой встрече. Да, временами они играли довольно неплохо. Но, на мой взгляд, лучшая команда проиграла.

Мы показали свой высокий уровень. Люди снова начинают верить в нас, страна гонит нас вперёд. Мы можем гордиться собой. Однако, в конце концов, первостепенную роль играет итоговый результат”, - сказал Райс.

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В статье: Англия Франция Деклан Райс
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Источник:
RMC Sport

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