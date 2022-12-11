Месси пропустил тренировку после матча против Нидерландов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку команды после победы над Нидерландами в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает The Sun.

Лео не видно на фото по тренировке, которая состоялась на следующее утро после поединка с Нидерландами.

Отметим, что во время занятия футболисты, участвовавшие в четвертьфинале, провели восстановительные упражнения, а остальные игроки работали с мячом.

Напомним, что Аргентина в полуфинале Чемпионата мира сыграет против Хорватии 13 декабря.