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Месси пропустил тренировку после матча против Нидерландов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

"Альбиселесте" занимались без Лео

Месси пропустил тренировку после матча против Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку команды после победы над Нидерландами в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает The Sun.

Лео не видно на фото по тренировке, которая состоялась на следующее утро после поединка с Нидерландами.

Отметим, что во время занятия футболисты, участвовавшие в четвертьфинале, провели восстановительные упражнения, а остальные игроки работали с мячом.

Напомним, что Аргентина в полуфинале Чемпионата мира сыграет против Хорватии 13 декабря.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды Хорватия
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
11.12.2022 в 12:26
Готуються до дискваліфікації ?
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