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Месси пропустил тренировку после матча против Нидерландов
"Альбиселесте" занимались без Лео
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку команды после победы над Нидерландами в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает The Sun.
Лео не видно на фото по тренировке, которая состоялась на следующее утро после поединка с Нидерландами.
Отметим, что во время занятия футболисты, участвовавшие в четвертьфинале, провели восстановительные упражнения, а остальные игроки работали с мячом.
Напомним, что Аргентина в полуфинале Чемпионата мира сыграет против Хорватии 13 декабря.
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