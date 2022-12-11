Горе побежденным. Символическая сборная четвертьфинала Чемпионата Мира

Вряд ли возникнут много споров вокруг заявлений о том, что Бразилия играла лучше Хорватии, а Англия - лучше Франции. И все же горе побежденным, так что нашу символическую сборную 1/4 составили победители.

Вратарь

Доминик Ливакович (Хорватия)

После феерии против Японии на Родине его назвали святым. Теперь должны присвоить статус как минимум полубога. Эмилиано Мартинес отбил на один послематчевый пенальти больше, Яссин Буну вновь отыграл блестяще. Но Доминик, кроме критически важного отбитого первого пенальти в серии от Родриго, работал и до неё. Десять сейвов на его счету. В том числе три выигранных выхода один-на-один и отбитый удар в упор на 121-ой минуте.

Особенно впечатлили сейвы на выходах один-на-один. Доминик демонстрировал поразительное хладнокровие. Не падал, оставался на ногах, спокойно ждал, пока соперник не пробьёт в него. Все эти сейвы казались неимоверно лёгкими, а уверенность вратаря в том, что не пропустит даже в такой ситуации - безграничной.

Защитники

Нахуэль Молина (Аргентина)

В Испании его немало критикуют, не понимая, как Диего Симеоне мог взять в "Атлетико" игрока, который так слаб в обороне. Но ларчик просто открывался. Прорыв в карьере Молина совершил в "Удинезе" на позиции правого латераля в схемах с тремя центральными защитниками. На такую вдруг перешёл и его тренер в сборной Лионель Скалони в матче против Нидерландов. И это сразу же дало дивиденды.

Прежде всего, Нахуэль справился со своими непосредственными обязанностями. Его прямые оппоненты на фланге Блинд и Депай были бесславно заменены задолго до окончания основного времени матча. А ещё забил первый гол в матче, прокравшись позади защитников и уверенно, хладнокровно покатив в угол. Гол, который надолго задал темп игре.

Джавад Эль-Ямик (Марокко)

Потеря двух ведущих защитников - центрального Агера и левого Мазрауи - могла оказаться фатальной для Марокко. Для команды, полагающейся почти исключительно на оборону, владеющей мячом чуть более 30-ти процентов времени и постоянно отбивающейся, нарушение оборонительных построений грозило развалом. Против Португалии она владела мячом даже меньше - 27 процентов. Тем не менее, выдержала.

Конкретно Эль-Ямик солировал в своей штрафной площадке. И не растерялся даже когда Саисс покинул поле из-за травмы. Именно после ухода капитана начался штурм ворот марокканцев, и лидерство Джавада в противостоянии этому в тандеме с дебютантом Дари невозможно переоценить. 193-сантиметровый защитник особенно отличался в прерывании навесов. В целом по выбитым мячам он безоговорочно первый на поле с десятью.

Йошко Гвардьол (Хорватия)

Выходы один-на-один бразильцы устраивали по своей левой стороне. Там играл возрастной Деян Ловрен и иногда не успевал. А вот по их правой прорывов практически не было. Гвардьол перекусывал все. Одно из открытий в обороне этого турнира. Если можно назвать открытием игрока "Лейпцига", за которого ещё летом гранды предлагали десятки миллионов евро. Этот турнир должен был стать прорывом для 20-летнего защитника и стал.

Главное - Йошко демонстрировал поразительное для своего возраста хладнокровие в противостоянии бразильским дриблерам. Вынужденный играть в маске из-за сломанного носа, он не ощущал никакого дискомфорта, а наоборот - внушал ужас соперникам. Семь выбитых мячей не рассказывают и малой доли о его влиянии на игру.

Яхья Аттият-Алла (Марокко)

Один из всего трех игроков в заявке сборной, играющий в марокканской лиге. Играет он, правда, за "Видад", который ещё четыре месяца назад тренировал Валид Реграги, так что возможности игрока отлично известны тренеру сборной. Заменять Мазрауи было крайне непросто, но Яхья справился блестяще. Он стал вторым на поле по выбитым мячам после Эль-Ямика - четыре. Все его прямые оппоненты - Далот, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш - провалили матч.

Более того, можно с уверенностью заявить, что он стал наиболее заметным игроком Марокко в атаке. Больше его трех передач под удары не отдал на поле никто. В том числе ассист к голу навесом на Эн-Несири и длинный пас на 95-ой минуте, выведший Абухлала один-на-один с вратарём. Сам Аттият-Алла выходил на вратаря в концовке первого тайма. Не попал, но и этот выход в копилке его блестящего выступления.

Полузащитники

Антуан Гризманн (Франция)

Он был главным героем, лидером сборной на успешных Евро-2016 и Мундиале-2018. Сейчас он теневой лидер, но от этого не менее важен. На Евро-2020 его отодвинули в еще более глубокую тень, превратили чуть ли не во второго правого защитника, и тогда Франция провалилась. Сейчас Дидье Дешам понял свою ошибку - и Антуан играет на ключевой позиции, связывает центр поля с атакой. Он выполняет работу, важность которой невозможно переоценить.

Килиан Мбаппе в кои-то веки отыграл неудачно. Центр поля Франции в целом проиграл Англии. Сам Гризманн ни разу не пробил по воротам, лишь однажды коснулся мяча в штрафной площадке соперника (да и то на линии). Тем не менее, может считаться одним из главных победителей матча. Он отчаянно боролся в обороне, работал, а также стал первым французом с 1986-го года с двумя ассистами в матче плей-офф Мундиаля. Его навес на Жиру выиграл матч.

Лука Модрич (Хорватия)

Насчёт роли Луки в своей сборной никаких теней и сомнений нет и никогда не было. В 37 лет он остаётся глыбой сборной и всего мирового футбола, бойцом и художником в одном флаконе. Он выдержал все 120 минут против Бразилии, в первые 65 под его руководством Хорватия весьма успешно выходила из-под прессинга, чётко держала мяч в центре поля и даже побеждала по пасам в атакующей трети поля. А затем он вместе со всеми отчаянно оборонялся.

140 касаний мяча, 121 передача с 91-им процентом точности. Восемь длинных мячей, из них шесть точных. 17 единоборств, большинство из них выиграны, пять заработанных фолов. Впрочем, никакими цифрами влияние Модрича на игру не объяснить.

Марцело Брозович (Хорватия)

Верный оруженосец Модрича все 120 минут не выдержал, покинув поле на 114-ой при неудачном счёте для его команды. Тем не менее, и его роль в выходе из-под прессинга, работе в центре поля, а затем в отчаянной обороне невозможно не отметить. Брозович успел набрать 135 касаний мяча и 110 передач. А ещё четыре отбора, три перехвата, два выбитых мяча и четыре заблокированных, 11 побед в 17-ти единоборствах, шесть заработанных фолов.

Визуально казалось, что преимущество Бразилии по игре велико. Но статистика показывает, что по владению мячом Хорватия даже победила. Нет сомнений, что Модрич и Брозович сыграли в этом важнейшую роль.

Лионель Месси (Аргентина)

Месси ни разу не забивал в плей-офф Чемпионата Мира. До Мундиаля-2022, на котором забил в плей-офф уже дважды. Он приехал на этот турнир с миссией. И отказываться от неё не собирается. Разумеется, можно и нужно критиковать его за его выходки после матча за оскорбления в адрес соперников. Но в игре его важность была абсолютной. Реализованный пенальти и во время игры, и первый в серии. А особенно - просто гениальный ассист Молине.

В том эпизоде Лионель выбрал сложнейшее решение и исполнил все великолепно. Отправив мяч в зону, которую вообще не должен был видеть.

Добавим также восемь заработанных фолов, отметим в целом шесть ударов по воротам. И десять выигранных единоборств на земле из 14-ти. Он влиял на игру во всех аспектах и на всех участках поля.

Нападающие

Вут Вегхорст (Нидерланды)

Единственный проигравший в первых 11-ти нашей сборной. И все же он заслужил. Атака Нидерландов отсутствовала как класс, пока он не вышел на поле. Если XG голландцев за весь матч составил всего 0.55, а кто-то забил за них дважды - этот кто-то заслуживает попасть в символическую сборную раунда. На 83-ей минуте он классическим ударом головой замкнул навес, на 11-ой добавленной, то есть на последних секундах, сравнял счет. Реализовал послематчевый пенальти.

Его второй гол войдет в Золотой фонд Чемпионатов Мира. Неожиданно разыгранный короткий штрафной, полученный пас, прикрытие корпусом от защитника и мягкий удар низом - все это уже выглядит как классика. Причем интересно, что точно такой же гол Вут забивал в "Вольфсбурге". Так что, возможно, и идея была его.

Оливье Жиру (Франция)

Когда центр поля проигрывает борьбу, оборона привозит пенальти, а Мбаппе наглухо прикрыт, форвард должен тащить. Оливье Жиру вытащил. Вслед за Гризманном он был важнейшим игроком сборной на удачных турнирах и был задвинут глубоко в запас либо же и вовсе не вызван на неудачных. Теперь он подхватил упавшее знамя Карима Бензема и заставил забыть о нем.

На предыдущем, победном Мундиале, Оливье не забил ни одного мяча и часто подвергался насмешкам. Совершенно незаслуженным, поскольку работал отлично. А здесь он уже и работает, и забивает. Четыре удара по воротам вчера - в четыре раза больше, чем ближайшие преследователи в его команде. В том числе два за две минуты. Первый, в падении, вратарь с трудом потащил. Но второй, головой, не в состоянии потащить никто.

Златан Ибрагимович называет себя Бенджамином Баттоном мирового футбола. То есть, не стареющим, а молодеющим. Впрочем, 36-летний партнер Ибры по "Милану" лучше отвечает такому определению.

Запасные

Буну (Марокко), Юранович (Хорватия), Саисс (Марокко), Акунья (Аргентина), Амрабат (Марокко), Перишич (Хорватия), Эн-Несири (Марокко), Сака (Англия), Петкович (Хорватия), Оршич (Хорватия)

Главный тренер

Валид Реграги (Марокко)

Можно сколько угодно критиковать Марокко за глухую оборону, но с таким достижением не спорят. Тем более, что в первом тайме команда Реграги вовсе не занималась глухой обороной. Наоборот - переигрывала соперника в центре поля, красиво проходила его, атаковала, пробивала по воротам чаще, чем он. Лишь постоянные потери ведущих игроков из-за травм заставили её отойти в оборону. Да и тогда она не дала португальцам практически ни единого шанса.

У Реграги нет ни единой причины извиняться, оправдываться и есть много причин ликовать и заслужить титул лучшего тренера четвертьфинала ЧМ-2022.

Фото - Getty Images, официальная страница "Динамо" Загреб в Facebook