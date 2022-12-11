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Магуайр: Арбитр на протяжении всего матча работал плохо

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Харри указал на ошибки судьи

Магуайр: Арбитр на протяжении всего матча работал плохо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал поражение подопечных Саутгейта в матче против Франции:

“Арбитр на протяжении всего матча работал плохо. Игроки постоянно получают критику в свой адрес, и было бы неплохо посмотреть, выйдет ли судья и скажет, хорошо ли он провел матч или нет. В первом тайме было много решений в пользу Франции, судья не заметил пять или шесть фолов. На Кейне сфолили. Да, это было за пределами штрафной, но это был явный фол.

Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо откровенно фолили. Это важный матч и каждое решение арбитра может стать ключевым, поэтому вы ожидаете, что он сделает что-нибудь правильно. К сожалению, в этой игре судья не отработал на хорошем уровне”, – сказал Магуайр.

Отметим, что поединок между Англией и Францией судил бразильский рефери Уилтон Сампайо. Это был его четвёртый матч на текущем Мундиале.

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В статье: Англия Франция Харри Магуайр
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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
11.12.2022 в 12:57
harry maguire your defence is terrifying
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