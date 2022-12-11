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Макрон приедет в Катар на матч Франция - Марокко

Чемпионат мира FIFA
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Глава страны поддержит свою сборную

Макрон приедет в Катар на матч Франция - Марокко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал ЧМ-2022, где французская команда встретится с Марокко:

"Президент поддержит команду, в этом нет ничего удивительного. Да, конечно, это вызывает много вопросов. Вопрос взаимоотношений Франции и Катара, вопрос того, что чемпионат мира проходит в стране, где, как мы хорошо знаем, не уважают права человека.

Но турнир проходит там, пути назад нет. Президент поддержит сборную Франции, в этом нет ничего такого", – сказал депутат Национального собрания Франции Лоран Джакобелли.

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В статье: ЧМ-2022 Национальная сборная Франции Эммануэль Макрон Национальная сборная Марокко
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Источник:
France Info

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