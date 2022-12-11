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Дешам может продлить контракт со сборной Франции до 2024-го года
Коуч собирается выиграть Чемпионат Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется наставником национальной команды как минимум до 2024 года.
Контракт с известным коучем продлят в ближайшее время. Он будет работать со сборной Франции как минимум до Евро-2024, так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и 2021-м годах.
При этом французы отказались от приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции.
Напомним, вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где встретится с Марокко.
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