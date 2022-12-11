  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дешам может продлить контракт со сборной Франции до 2024-го года
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам может продлить контракт со сборной Франции до 2024-го года

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Коуч собирается выиграть Чемпионат Европы

Дешам может продлить контракт со сборной Франции до 2024-го года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется наставником национальной команды как минимум до 2024 года.

Контракт с известным коучем продлят в ближайшее время. Он будет работать со сборной Франции как минимум до Евро-2024, так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и 2021-м годах.

При этом французы отказались от приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции.

Напомним, вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где встретится с Марокко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дидье Дешам Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Onze Mondial

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде