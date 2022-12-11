Дешам может продлить контракт со сборной Франции до 2024-го года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется наставником национальной команды как минимум до 2024 года.

Контракт с известным коучем продлят в ближайшее время. Он будет работать со сборной Франции как минимум до Евро-2024, так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и 2021-м годах.

При этом французы отказались от приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции.

Напомним, вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где встретится с Марокко.