UA-Футбол и VBET объявляют победителей четвертого этапа Конкурса прогнозов

До завершения Чемпионата мира осталась неделя. За это время мы узнаем победителей пятого промежуточного этапа и общего зачета в нашем Конкурсе прогнозов. А сейчас мы подводим черту под четвертым этапом. Он был коротким, поэтому и борьба оказалась очень напряженной: каждый результат имел решающее значение, попадет ли участник в десятку, или останется за ее пределами. Между вторым и пятнадцатым местами расстояние на этот раз было всего в три балла - как видите, каждый точный прогноз имеет очень большую цену. Для определения 3-5, 6-7 и 9-10 позиций нам понадобилась помощь рандомайзера Random.org.

Напомним, что ранее мы объявляли победителей третьего этапа , и до сих пор еще не все призеры написали нам на почту. Не медлите! Что касается тех, кто написал нам, но средства еще не начислены, не беспокойтесь: это связано с сугубо техническими моментами. Все деньги в ближайшее время на ваш верифицированный счет на сайте VBET будут начислены.

Напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Об условиях участия, разделе мест, а также призах мы рассказывали здесь .

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол , для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Итоги четвертого этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET

October1986 - 13 баллов 1ROZUF – 12 баллов Александр72 – 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) Vanchester_99 - 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) 20alex70 – 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) SuperVlad – 10 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) subbval - 10 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) primeiro - 9 баллов (2 угаданных результата) Сергей Сизоненко - 9 баллов (1 угаданный результат, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) Salvatore7 - 9 баллов (1 угаданный результат, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)

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