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UA-Футбол и VBET объявляют победителей четвертого этапа Конкурса прогнозов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Поздравления!

UA-Футбол и VBET объявляют победителей четвертого этапа Конкурса прогнозов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

До завершения Чемпионата мира осталась неделя. За это время мы узнаем победителей пятого промежуточного этапа и общего зачета в нашем Конкурсе прогнозов. А сейчас мы подводим черту под четвертым этапом. Он был коротким, поэтому и борьба оказалась очень напряженной: каждый результат имел решающее значение, попадет ли участник в десятку, или останется за ее пределами. Между вторым и пятнадцатым местами расстояние на этот раз было всего в три балла - как видите, каждый точный прогноз имеет очень большую цену. Для определения 3-5, 6-7 и 9-10 позиций нам понадобилась помощь рандомайзера Random.org.

Напомним, что ранее мы объявляли победителей третьего этапа, и до сих пор еще не все призеры написали нам на почту. Не медлите! Что касается тех, кто написал нам, но средства еще не начислены, не беспокойтесь: это связано с сугубо техническими моментами. Все деньги в ближайшее время на ваш верифицированный счет на сайте VBET будут начислены.

Напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Об условиях участия, разделе мест, а также призах мы рассказывали здесь.

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол, для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Итоги четвертого этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET
  1. October1986 - 13 баллов
  2. 1ROZUF – 12 баллов
  3. Александр72 – 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  4. Vanchester_99 - 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  5. 20alex70 – 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  6. SuperVlad – 10 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  7. subbval - 10 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  8. primeiro - 9 баллов (2 угаданных результата)
  9. Сергей Сизоненко - 9 баллов (1 угаданный результат, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  10. Salvatore7 - 9 баллов (1 угаданный результат, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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В статье: Конкурс прогнозов
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