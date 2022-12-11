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UA-Футбол и VBET объявляют победителей четвертого этапа Конкурса прогнозов
Поздравления!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
До завершения Чемпионата мира осталась неделя. За это время мы узнаем победителей пятого промежуточного этапа и общего зачета в нашем Конкурсе прогнозов. А сейчас мы подводим черту под четвертым этапом. Он был коротким, поэтому и борьба оказалась очень напряженной: каждый результат имел решающее значение, попадет ли участник в десятку, или останется за ее пределами. Между вторым и пятнадцатым местами расстояние на этот раз было всего в три балла - как видите, каждый точный прогноз имеет очень большую цену. Для определения 3-5, 6-7 и 9-10 позиций нам понадобилась помощь рандомайзера Random.org.
Напомним, что ранее мы
Напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Об условиях участия, разделе мест, а также призах мы рассказывали
Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты,
- October1986 - 13 баллов
- 1ROZUF – 12 баллов
- Александр72 – 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- Vanchester_99 - 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- 20alex70 – 11 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- SuperVlad – 10 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- subbval - 10 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- primeiro - 9 баллов (2 угаданных результата)
- Сергей Сизоненко - 9 баллов (1 угаданный результат, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- Salvatore7 - 9 баллов (1 угаданный результат, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
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