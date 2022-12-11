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Беллингем: Арбитр был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча
Игрок недоволен суддейством во вчерашней встрече
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем остался недоволен работой арбитра на матче с Францией.
"Будет не очень здорово, если я выскажусь честно, не очень здорово. У всех может случиться плохой матч – и у игроков, и у судьи. Думаю, судья был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча.
Но есть и другие причины поражения. Не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче. Но да, арбитр не был на высоте.
В первом тайме он пропустил несколько фолов около их штрафной. Мы убийственно опасны на стандартах, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение", – сказал Джуд.
Напомним, вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.
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