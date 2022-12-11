Беллингем: Арбитр был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем остался недоволен работой арбитра на матче с Францией.

"Будет не очень здорово, если я выскажусь честно, не очень здорово. У всех может случиться плохой матч – и у игроков, и у судьи. Думаю, судья был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча.

Но есть и другие причины поражения. Не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче. Но да, арбитр не был на высоте.

В первом тайме он пропустил несколько фолов около их штрафной. Мы убийственно опасны на стандартах, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение", – сказал Джуд.