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Должность Саутгейта в сборной Англии под вопросом. Тренер встретится с ФА и обсудит будущее
Действующий контракт у наставника еще на достаточно долгое время
Фото: twitter.com/England
Будущее действующего главного тренера Англии Гарета Саутгейта под вопросом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Наставник в ближайшие дни встретится с Английской футбольной ассоциацией и обсудит дальнейшие шаги.
Отметим, что его контракт со сборной действителен до конца 2024-го года. В своей должности Саутгейт находится с сентября 2016-го.
Отметим, что за период своей работы во главе “трех львов” наставник трижды участвовал на крупных турнирах: в 2018-м англичане заняли четвертое место на ЧМ, в 2021-м проиграли в финале ЧЕ, а на текущем Мундиале вылетели в четвертьфинале.
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