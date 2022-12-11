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Должность Саутгейта в сборной Англии под вопросом. Тренер встретится с ФА и обсудит будущее

Чемпионат мира FIFA
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Действующий контракт у наставника еще на достаточно долгое время

Должность Саутгейта в сборной Англии под вопросом. Тренер встретится с ФА и обсудит будущее

Фото: twitter.com/England

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Будущее действующего главного тренера Англии Гарета Саутгейта под вопросом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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Наставник в ближайшие дни встретится с Английской футбольной ассоциацией и обсудит дальнейшие шаги.

Отметим, что его контракт со сборной действителен до конца 2024-го года. В своей должности Саутгейт находится с сентября 2016-го.

Отметим, что за период своей работы во главе “трех львов” наставник трижды участвовал на крупных турнирах: в 2018-м англичане заняли четвертое место на ЧМ, в 2021-м проиграли в финале ЧЕ, а на текущем Мундиале вылетели в четвертьфинале.

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В статье: Англия Франция Гарет Саутгейт
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Источник:
Ніколо Скіра

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