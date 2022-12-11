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Лучшим игроком матча Марокко – Португалия признан голкипер, а в игре Англия – Франция – автор гола

Чемпионат мира FIFA
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Дебют для одного из них

Лучшим игроком матча Марокко – Португалия признан голкипер, а в игре Англия – Франция – автор гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА наградила лучших игроков матчей второго игрового дня четвертьфинала Чемпионата мира.

В поединке Марокко – Португалия им стал голкипер победителей Яссин Буну. Он провел на поле все 90 минут и оставил свои ворота сухими. Для Буну это уже третий матч “на ноль” на текущем ЧМ.

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В то же время лучшим футболистом встречи между Англией и Францией стал игрок победителей, а именно автор победного гола Оливье Жиру. Он также провел на поле весь поединок, а этот гол стал для него четвертым на этом Мундиале.

Отметим, что для Буну это вторая похожая награда на мировом первенстве в Катаре (первая была против испанцев), а для Жиру – дебютная.

Напомним, что вчерашние два победителя встретятся во втором полуфинальном матче ЧМ в Катаре. Поединок между Францией и Марокко состоится 14 декабря.

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В статье: Англия Португалия Франция Оливье Жиру Марокко Яссин Буну
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Источник:
https://www.fifa.com/

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