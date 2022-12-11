Кейн: Саутгейт невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас

Нападающий сборной Англии Харри Кейн выразил желание, чтобы Гарет Саутгейт остался во главе национальной команды:

"Останется он или нет, зависит от него. Нам нравится, что он был нашим тренером.

Понимаешь, что он невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас. Удивительный скачок.

Я думаю – да и мы все надеемся, – что он останется, но решение за ним", – сказал Кейн.