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Кейн: Саутгейт невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас
Игрок очень уважает коуча
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий сборной Англии Харри Кейн выразил желание, чтобы Гарет Саутгейт остался во главе национальной команды:
"Останется он или нет, зависит от него. Нам нравится, что он был нашим тренером.
Понимаешь, что он невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас. Удивительный скачок.
Я думаю – да и мы все надеемся, – что он останется, но решение за ним", – сказал Кейн.
Напомним, вчера Англия вылетела с Чемпионата мира, проиграв Франции (1:2) на стадии 1/4 финала.
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