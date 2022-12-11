  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Кейн: Саутгейт невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн: Саутгейт невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Игрок очень уважает коуча

Кейн: Саутгейт невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий сборной Англии Харри Кейн выразил желание, чтобы Гарет Саутгейт остался во главе национальной команды:

"Останется он или нет, зависит от него. Нам нравится, что он был нашим тренером.

Понимаешь, что он невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас. Удивительный скачок.

Я думаю – да и мы все надеемся, – что он останется, но решение за ним", – сказал Кейн.

Напомним, вчера Англия вылетела с Чемпионата мира, проиграв Франции (1:2) на стадии 1/4 финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Саутгейт Харри Кейн Национальная сборная Англии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде