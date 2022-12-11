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Треть населения Великобритании смотрела матч Англия – Франции в прямом эфире

Чемпионат мира FIFA
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Переплюнили даже финал Евро-2020

Треть населения Великобритании смотрела матч Англия – Франции в прямом эфире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный телевещатель Чемпионата мира в Великобритании ITV распространил информацию о своей аудитории во время матча Франция – Англия, встречавшихся в четвертьфинале Чемпионата мира-2022.

В прямом эфире за этим поединком на телеканале ITV следили 23 миллиона зрителей. Это лучший показатель прямого эфира праймтаймового субботнего вечера этого канала за всю историю. Также отметим, что это практически треть населения Великобритании, где преимущественно и ведет трансляцию ITV.

Число активности пользователей практически равно показателю финала Чемпионата Европы между Англией и Италией, который состоялся летом прошлого года.

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В статье: Англия Франция
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Источник:
The Guardian

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