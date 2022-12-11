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Дрогба - Кейну: Будет больно, но ты настоящий капитан и лидер
Легенда "Челси" поддержал англичанина
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба поддержал форварда сборной Англии Гарри Кейна после вылета команды с чемпионата мира — 2022:
"Будет больно, но Гарри, ты настоящий капитан и лидер. Мне очень понравилось, как ты выступал на чемпионате мира. Ты пример для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведёшь за собой! Чтобы преодолеть это, понадобится время, но это сделает тебя сильнее!" — написал Дрогба в инстаграме.
Напомним, сборная Англии проиграла Франции в матче 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Кейн забил гол с пенальти, но не сумел реализовать второй 11-метровый.
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