Дрогба - Кейну: Будет больно, но ты настоящий капитан и лидер

Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба поддержал форварда сборной Англии Гарри Кейна после вылета команды с чемпионата мира — 2022:

"Будет больно, но Гарри, ты настоящий капитан и лидер. Мне очень понравилось, как ты выступал на чемпионате мира. Ты пример для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведёшь за собой! Чтобы преодолеть это, понадобится время, но это сделает тебя сильнее!" — написал Дрогба в инстаграме.