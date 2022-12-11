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Сестра Роналду – о вылете Португалии из ЧМ: 41 год – это хороший возраст
Намек на следующий Мундиаль?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала вылет Португалии из Чемпионата мира в Катаре:
“41 год — это хороший возраст. Мы вылетели с чемпионата мира в тот момент, когда кучка крыс (игроков из клубов более низкого уровня) праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна… Но, к сожалению, в Португалии ещё не усвоили этот урок..”, - написала Катя Авейру в своих соцсетях.
Напомним, что Роналду на момент проведения следующего Мундиаля исполнится 41 год. Отметим, что Чемпионат мира-2026 состоится летом на полях Канады, США и Мексики.
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