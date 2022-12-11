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Сестра Роналду – о вылете Португалии из ЧМ: 41 год – это хороший возраст

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Намек на следующий Мундиаль?

Сестра Роналду – о вылете Португалии из ЧМ: 41 год – это хороший возраст

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала вылет Португалии из Чемпионата мира в Катаре:

“41 год — это хороший возраст. Мы вылетели с чемпионата мира в тот момент, когда кучка крыс (игроков из клубов более низкого уровня) праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна… Но, к сожалению, в Португалии ещё не усвоили этот урок..”, - написала Катя Авейру в своих соцсетях.

Напомним, что Роналду на момент проведения следующего Мундиаля исполнится 41 год. Отметим, что Чемпионат мира-2026 состоится летом на полях Канады, США и Мексики.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
11.12.2022 в 17:28
Шавка Авейру скоріше. Як тільки Роналду бо бо і плак плак, так та вже починає скавунчати. А по факту він не те що в 2026-му, а й на цьому ЧС був 5 колесом. Якщо своє его не дозволило зрозуміти, що ти вже не перша скрипка як у клубі так і в збірній, то тобі нічого там робити
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.12.2022 в 16:31
Ще у нього буде 3 чемпіонати в 41,45 і в 49... Новий Стенлі Метьюз
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жажа_the_best (Харьков)
11.12.2022 в 17:41
не будет. вратари еще могут играть в возрасте 40+. Полевые игроки на таком уровне - нет.
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