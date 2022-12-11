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Месси – лидер ЧМ-2022 по удачным обводкам, созданным моментам и точным ударам

Чемпионат мира FIFA
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Аргентинец претендует на звание самого полезного футболиста турнира

Месси – лидер ЧМ-2022 по удачным обводкам, созданным моментам и точным ударам

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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После четвертьфиналов чемпионата мира 2022 самым полезным игроком турнира сразу по трем показателям является аргентинец Лионель Месси.

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Он создал наибольше голевых моментов – 13. Также он нанес наибольше точных ударов на турнире – 13. Наконец, Лионель Месси является лидером ЧМ-2022 по показателям удачных обводок. Таких у аргентинца 34.

При этом Лионель Месси не попал в пятерку лучших игроков турнира по общему рейтингу InStat. Здесь после четвертьфиналов лидирует Неймар. Также в пятерку попали Тео Эрнандес, Килиан Мбаппе, Каземиро и Бруно Ференадеш.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Другую полуфинальную пару сформировали Марокко и Франция. Матчи состоятся 13-го и 14-го декабря в 21:00.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чемпионат мира 2022
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Источник:
Дані - від компанії InStat

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