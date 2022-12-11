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Роналду: Моя преданность к Португалии не изменилась. Я бы никогда не повернулся спиной к стране

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Криштиану поделился мыслями насчет результата мундиаля для португальцев

Роналду: Моя преданность к Португалии не изменилась. Я бы никогда не повернулся спиной к стране

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги Чемпионата мира 2022 года в Катаре для своей команды. Команда Фернанду Сантуша в 1/4 турнира минимально проиграла Марокко, а Криштиану начинал этот поединок в запасе.

"Победа на Чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного масштаба, включая с Португалией, но поставить название нашей страны на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Я тяжело боролся за эту мечту. За 5 мундиалей, на которых я играл в течение 16 лет, всегда рядом с большими игроками и при поддержке миллионов португальцев, я выложился по полной. Я оставил все на поле. Я никогда не уходил от борьбы и никогда не отказывался от этой мечты.

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К сожалению, вчера сон закончился. Горячо реагировать не стоит. Я просто хочу, чтобы все знали, что было много сказано, много написано, много предположений, но моя преданность Португалии не изменилась ни на секунду. Я всегда был еще одним человеком, который боролся за цель каждого, и я бы никогда не повернулся спиной к своим товарищам по команде и своей стране.

Пока нечего больше сказать. Спасибо Португалия. Спасибо, Катар. Сон был прекрасным, пока он продолжался... Теперь пора быть хорошим советчиком и позволить каждому сделать свои выводы", - написал 37-летний португалец в своем инстаграмме.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
Instagram Cristiano Ronaldo

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