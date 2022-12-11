Роналду: Моя преданность к Португалии не изменилась. Я бы никогда не повернулся спиной к стране

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги Чемпионата мира 2022 года в Катаре для своей команды. Команда Фернанду Сантуша в 1/4 турнира минимально проиграла Марокко, а Криштиану начинал этот поединок в запасе.

"Победа на Чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного масштаба, включая с Португалией, но поставить название нашей страны на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Я тяжело боролся за эту мечту. За 5 мундиалей, на которых я играл в течение 16 лет, всегда рядом с большими игроками и при поддержке миллионов португальцев, я выложился по полной. Я оставил все на поле. Я никогда не уходил от борьбы и никогда не отказывался от этой мечты.