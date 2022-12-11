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Венгер: Кейн настолько важен для Англии, что никто даже не думал бить пенальти вместо него
Мнение французского тренера
Faisal HQ / Автор неизвестен
Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал промах с пенальти Харри Кейна в четвертьфинале ЧМ с Францией.
"Харри настолько важен для Англии, что динамика в команде диктовала, что никто в тот момент не считал уместным предлагать бить пенальти вместо него", — сказал Венгер, когда его спросили, должен ли кто-то другой взять на себя ответственность за промах.
Напомним, первый заработанный пенальти в игре с "Ле Бле" Кейн уверенно реализовал, а при втором ударе
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