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Венгер: Кейн настолько важен для Англии, что никто даже не думал бить пенальти вместо него

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Мнение французского тренера

Венгер: Кейн настолько важен для Англии, что никто даже не думал бить пенальти вместо него

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал промах с пенальти Харри Кейна в четвертьфинале ЧМ с Францией.

"Харри настолько важен для Англии, что динамика в команде диктовала, что никто в тот момент не считал уместным предлагать бить пенальти вместо него", — сказал Венгер, когда его спросили, должен ли кто-то другой взять на себя ответственность за промах.

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Напомним, первый заработанный пенальти в игре с "Ле Бле" Кейн уверенно реализовал, а при втором ударе пробил выше ворот Уго Льориса.

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В статье: Англия Арсен Венгер Харри Кейн
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Источник:
Metro

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