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Неймар и другие игроки сборной Бразилии хотят видеть Фернандо Диниза следующим тренером после Тите
Коуч также нравится Дани Алвесу, Тьяго Силве, Антони и Бруно Гимараэшу
Фото: Goal.com
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с должности после поражения в четвертьфинале ЧМ в Катаре от Хорватии. Легендарный форвард Роналдо заявил о том, что следующим коучем должен стать Фернандо Диниз, и что он имеет поддержку от игроков.
Диниз является главным тренером "Флуминенсе", в прошедшем сезоне он занял с клубом третье место в бразильской Серии А. По информации издания UOL Esporte, он недавно продлил контракт с клубом до декабря 2024 года.
Также медиа сообщает о поддержке кандидатуры Фернандо Диниза со стороны нескольких действующих игроков сборной Бразилии. Среди таковых: Неймар, Дани Алвес, Тьяго Силва, Антони и Бруно Гимараэш.
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