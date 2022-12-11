Неймар и другие игроки сборной Бразилии хотят видеть Фернандо Диниза следующим тренером после Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с должности после поражения в четвертьфинале ЧМ в Катаре от Хорватии. Легендарный форвард Роналдо заявил о том, что следующим коучем должен стать Фернандо Диниз, и что он имеет поддержку от игроков.

Диниз является главным тренером "Флуминенсе", в прошедшем сезоне он занял с клубом третье место в бразильской Серии А. По информации издания UOL Esporte, он недавно продлил контракт с клубом до декабря 2024 года.

Также медиа сообщает о поддержке кандидатуры Фернандо Диниза со стороны нескольких действующих игроков сборной Бразилии. Среди таковых: Неймар, Дани Алвес, Тьяго Силва, Антони и Бруно Гимараэш.