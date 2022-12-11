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Коман: Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Кингсли поделился эмоциями после победного поединка над сборной "трех львов"

Коман: Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти

RMC Sport

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Фланговый полузащитник сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал победу над Англией в рамках четвертьфинала ЧМ-2022.

"Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти (прим. - речь идет о втором 11-метровом ударе в исполнении Харри).

На скамейке запасных тоже было страшно, как и было на поле во время пенальти. Мы были готовы сражаться друг за друга.

Игроки со скамейки запасных пытаются передать энергию футболистам на поле. Мы действительно их поддерживали и помогали, как могли", - рассказал француз.

Напомним, первый заработанный пенальти в игре с "Ле Бле" Кейн уверенно реализовал, а при втором ударе пробил выше ворот Уго Льориса.

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В статье: Англия Франция Кингсли Коман
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Источник:
RMC Sport

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