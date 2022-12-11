Коман: Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти

Фланговый полузащитник сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал победу над Англией в рамках четвертьфинала ЧМ-2022.

"Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти (прим. - речь идет о втором 11-метровом ударе в исполнении Харри).

На скамейке запасных тоже было страшно, как и было на поле во время пенальти. Мы были готовы сражаться друг за друга.

Игроки со скамейки запасных пытаются передать энергию футболистам на поле. Мы действительно их поддерживали и помогали, как могли", - рассказал француз.