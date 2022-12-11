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Коман: Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти
Кингсли поделился эмоциями после победного поединка над сборной "трех львов"
RMC Sport
Фланговый полузащитник сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал
"Меня аж трясло, когда Кейн пробивал пенальти (прим. - речь идет о втором 11-метровом ударе в исполнении Харри).
На скамейке запасных тоже было страшно, как и было на поле во время пенальти. Мы были готовы сражаться друг за друга.
Игроки со скамейки запасных пытаются передать энергию футболистам на поле. Мы действительно их поддерживали и помогали, как могли", - рассказал француз.
Напомним, первый заработанный пенальти в игре с "Ле Бле" Кейн уверенно реализовал, а при втором ударе пробил выше ворот Уго Льориса.
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